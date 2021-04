FOTO: Liepājas Jahtu osta uzņem šosezon pirmo jahtu

Pirmdienas, 19. aprīļa, vakarā Liepājas SEZ pārvaldes Jahtu ostā ienāca šosezon pirmā motorjahta Charisma, kas kuģo zem Dominikānas karoga. Tā simboliski atklāja jauno jahtu sezonu Liepājas ostā, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints atzīst, ka ir neiespējami prognozēt, kāda būs gaidāmā jahtu sezona. “Tā noteikti būs citādāka nekā iepriekšējās, un to vistiešāk ietekmēs noteiktie Covid-19 izplatības ierobežojošie ceļošanas nosacījumi. Būs interesanti, bet ar nepacietību to gaidām.”

Jauno sezonu Liepājas Jahtu osta sagaida ar jaunām, modernām piestātnēm un glītu servisu ēku, kurā apmeklētāji varēs aprunāties, saņemt nepieciešamo servisu, uzzināt par vietām, ko Liepājā apskatīt. Kā iepriekš uzsvēra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, ir prieks, ka atkal viena piestātne ostā ir sakārtota – droša, moderna un ieguvusi glītus vaibstus. “Šodien pavisam droši varam lepoties ar modernu Jahtu ostu pilsētas centrā, kas varēs uzņemt līdz pat 50 jahtām un priecēs ne tikai liepājniekus, bet arī pilsētas viesus, jo īpaši jahtsmeņus.”

Liepājas Jahtu ostas modernizācija un būvniecība bija ilgi gaidīts un ļoti nepieciešams projekts, lai Liepājā jahtsmeņiem piedāvātais serviss neatpaliktu no citām Baltijas jūras jahtu ostām. Ir izbūvētas peldošās piestātnes vismaz 50 jahtām un uzstādīts nožogojumus noejai uz tām. Nozīmīgs ieguvums ir arī moderna servisa ēka, kurā būs vienuviet birojs, apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, kā arī citi nepieciešamie pakalpojumi. Tāpat ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, uzlabojot vispārējo drošības līmeni, un bezmaksas Wi-Fi nodrošinājums visā jahtu ostas teritorijā. Būvdarbus veica SIA “RERE meistari”.

Viena no Liepājas Jahtu ostas priekšrocībām ir tā, ka tā atrodas pilsētas centrā un ērti ar kājām var izstaigāt visu Vecliepāju. Tāpat jahtsmeņi bieži meklē iespēju nokļūt Karostā, jo, ienākot Liepājas ostā, nevar nepamanīt zeltītos Karostas Svētā Nikolaja katedrāles kupolus, kas laistās saules staros.

Līdz šim Liepājas Jahtu ostā dominēja jahtas no Vācijas, Polijas, Lietuvas, kā arī Skandināvijas valstīm – Zviedrijas un Somijas, un ar katru gadu jahtu skaits palielinājās, līdz 2020. gads un Covid-19 pandēmija ienesa savas korekcijas. 2020. gadā dominēja jahtas no Lietuvas, bet no Vācijas bija vien 29 (vidēji pirms tam – ap 100 jahtām). Tāpat 2020. gadā Liepājas Jahtu ostā ienāca jahtas no Šveices, ASV, Maltas, Rumānijas, Lielbritānijas, Somijas un citām valstīm.

Liepājas SEZ pārvalde Liepājas Jahtu ostu savā pārvaldībā pārņēma 2015. gada maijā.

Liepājas Jahtu ostu 2016. gada sezonā apmeklēja 326 jahtas, 2017. gadā – 327 jahtas, 2018. gadā – 359 jahtas, 2019. gadā – 370 jahtas, 2020. gadā - 170 jahtas (2020. gada sezonā jahtu skaits Liepājā, tāpat kā citās ostās, bija ievērojami mazāks nekā ierasts. Tas saistīts ar Covid 19 un ceļošanas ierobežojumiem).

Liepājas Jahtu osta jau 13 gadus lepojas ar vides un servisa kvalitātes simbolu – Zilo karogu.