FOTO: Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs spilgti un krāsaini svin desmit gadu jubileju

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) otrdien, 12. novembrī, Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē ar krāšņu koncertu "Zem cepures" svinēja savu desmit gadu jubileju.

Svinīgo pasākumu atklāja roku šovs ar priekšnesumu “LBJC-10”, turpinājumā sekoja dažādi priekšnesumi, kurus sniedza LBJC folkloras kopa “Ķocis”, tautas deju kolektīvs “Vaduguns”, ansambļi, mūsdienu deju dejotāji – studija “Dzirkstelīte”, studija “Dzintari”, Hip-hop deju studija “Red Lions”, leļļu teātris “Pifs”, austrumu deju studija “Arabeska”, Jauktais koris “Reverberācija”, pūtēju orķestris “Liepāja”, vokāli instrumentālais ansamblis “Atbalsis”, popgrupa “Maskas” un citi.



Koncerta laikā bija arī dažādi sportiski priekšnesumi, kurus demonstrēja skeitbordisti un BMX sportisti. Pasākuma noslēgumā uz skatuves bija iespēja redzēt arī visus LBJC pedagogus.

“Svinību vadītājs bija Nezinītis, kas zem savas cepures krāj dažādas gudrības. Un jau desmit gadus Nezinītim galvā ir cepure, kuru rotā četri burti – LBJC. Kas tad ir LBJC? Viens no tulkojumiem ir Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, taču – to var saukt arī citādi - Lielā Brīnumu un Jaunumu Cepure. Jo tieši tāda ir šī pasaule. Mazi un ne tik mazi cilvēki šeit apgūst brīnumainas lietas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka visu, kas notiek zem šīs brīnumu cepures, nevar izstāstīt. To var izdejot, izdziedāt, izspēlēt,” stāsta LBJC direktore Ineta Klāsone.