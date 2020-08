FOTO: Liepājā tiekas ar Dzintru Geku un "Sibīrijas bērnu" radošo komandu

Ceturtdien, 20. augustā, Liepājas muzeja filiāles “Liepāja okupāciju režīmos” pagalmā notika tikšanās ar fonda “Sibīrijas bērni” radošo komandu un tiks demonstrēti fragmenti no fonda uzņemtajām filmām, kurās skarti uz Sibīriju izsūtīto liepājnieku dzīves stāsti.

Pasākumā piedalījās režisore un producente Dzintra Geka, komponists Pēteris Vasks, liepājnieks, režisors Armands Zvirbulis, operatori Viktors Grībermans un Aivars Lubānietis, aktieri un režisori – Valdis Lūriņš, brāļi Mārtiņš un Ēriks Vilsoni, informē Liepājas muzeja filiāles “Liepāja okupāciju režīmos” vadītāja Sandra Šēniņa.

2001. gadā, 60 gadskārtā kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas, Latvijas televīzijā notika fonda “Sibīrijas bērni” pirmā konference – tiešraide. Kopš tā laika katru gadu notikušas konferences, ekspedīcijas uz Sibīriju, izveidotas filmas.

Tikšanās reizē tika rādīti fragmenti no filmas "Magadana, Susumana", kur redzamas brāļu Vilsonu dzimtās vietas Magadanas apgabalā, fragmentu no filmas "Tēvi Tur" par Zigfrīda Muktupāvela braucienu uz Kazahstānu, lai sameklētu sava tēvabrāļa kapa vietu. Par godu tēvabrālim Zigfrīds nosaukts viņa vārdā. Vēl tika demonstrēts fragments no filmas "Evenkijas apgabals, Tura", kur dzimis Valdis Lūriņš.

Pasākuma dalībnieki stāstīja par saviem pārdzīvojumiem ceļojuma laikā, par motīviem, kāpēc viņiem bija svarīgi doties uz Sibīriju, par to, kas palika aiz filmu kadriem.