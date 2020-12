FOTO: Liepājā skatāma brīvdabas izstāde ar pilsētas 2021. gada kalendāra attēliem

No ceturtdienas, 10. decembra, Liepājā ir skatāma fotogrāfa Aigara Hibnera brīvdabas izstāde ar 2021. gada Liepājas pilsētas kalendāra attēliem. Tā ir izvietota Jāņa ielā.

Dodoties pastaigā, izstādi ikviens liepājnieks un pilsētas viesis varēs aplūkot vairāku mēnešu garumā, informē Liepājas pašvaldība.

Liepājas 2021. gada kalendārā redzami 13 Liepājas teātra aktieri, kuri iejutušies lomās nevis tradicionāli uz Liepājas teātra skatuves, bet gan šarmantajā Liepājas pilsētvidē. Kalendārs veidots kā metafora par saskarsmi starp redzamo un neredzamo, pateikto un nepateikto.

Jāņa ielas izstādē var baudīt katra kalendāra mēneša lielformāta fotogrāfijas, izstāde būs apskatāma visu 2021. gadu.

Liepājas teātra aktieri fotogrāfijās redzami šādās lomās un vietās:

aktieris Kaspars Gods kalendāra attēlā ataino Pendltona lomu no izrādes “Polianna” un fotogrāfēts Liepājas muzejā,

Signe Dancīte – Made no izrādes “Purva bridējs ugunī” – kafejnīcā “Valhalla”,

Agnese Jēkabsone – Edīte Piafa no izrādes “Piafa” – uz Liepājas teātra skatuves,

Mārtiņš Kalita – Sīmanis no izrādes “Liepāja - Latvijas galvaspilsēta” – Vecajā ostmalā,

Anda Albuže – Krustmāmiņa Kukurūzvālīte un skolotāja no izrādes “Dželsomīno Melu zemē” – Zirgu salā,

Egons Dombrovskis – Jans no izrādes “Killera dienasgrāmata” – pludmalē,

Rolands Beķeris – Normans no izrādes “Ģērbējs” –vīriešu frizētavā “Windcut Barber Shop,

Leons Leščinskis – Mecenāts no izrādes “Zilā istaba” – Romas dārzā,

Inese Kučinska – Jeļena Andrejevna no izrādes “Sods un noziegums”– Ziemeļu fortos,

Gatis Maliks un Sandis Pēcis – sulainis un tirgotājs no izrādes “Ķiršu dārzs” Tosmares kuģu būvētavā,

Kaspars Kārkliņš – Otello no izrādes “Šekspīrs” – “Liepājas metalurgs” vēsturiskajā teritorijā

Edgars Pujāts – Barons no izrādes “Purva bridējs ugunī” fotografēts Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Jauno pilsētas kalendāru var iegādāties Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, Rožu laukumā 5/6, Liepājā.