FOTO: Liepājā pulcējas nelikumīgā protesta akcijā

Sestdien, 26. decembrī, Liepājā, stāvlaukumā pie tirdzniecības centra "Rietumu centrs", notika protesta akcija, kas pulcēja prāvu cilvēku skaitu, kuri pauda protestu pret valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Rīkotāji pasākumu bija nodēvējuši par "Brīvības braucienu uz Liepāju".

Sākotnēji tika izziņots, ka pasākums pulksten 14 būs stāvlaukumā pie koncertzāles "Lielais dzintars", taču koncertzāles stāvlaukuma iebrauktuves jau savlaicīgi bija bloķējušas policijas ekipāžas. Kad brauciena dalībnieki ap pulksten pusčetriem beidzot ieradās Liepājā, tie par protesta akcijas vietu izvēlējas "Rietuma centra" stāvlaukumu.

Aptuveni vienas stundas garumā notika gan uzrunas, gan kopīga dziedāšana, ko uzraudzīja vairākas policijas ekipāžas.

"Mēs to darām tādēļ, lai pievērstu uzmanību tā saucamās valdības darbības tiesiskumam, tam, ka Covid aizsegā tiek realizēti ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, faktiski Latvijas tautsaimniecība un cilvēku normālā dzīve tiek iedragāta," stāsta viens no rīkotājiem Roberts Klimovičs.

"Tie cipari, par kuriem mēs esam informēti, liecina par to, ka šobrīd Covid aizsegā notiek totāla naudas izzagšana vairāku miljardu apmērā. Šobrīd Latvijā ir atgriezies totalitārais režīms, kuru dēvē par valdību. Protams, šī ir mūsu miermīlīgā cīņa par mūsu cilvēktiesībām, tas ir veids, kā mēs varam izpaust savus uzskatus, pievērst sabiedrības uzmanību. Tas ir veids, kā mēs varam pacelt tautu pret šo totalitārismu. Nevienas grupas intereses nevar būt augstāk par citas grupas interesēm. Neviens nedrīkst būt diskriminēts. Taču šobrīd tas, ko dara saeima un valdība ir korupcija. Mēs netaisāmies atļaut mūs apazagt," uzsver R. Klimovičs.

"Mēs esam izsūtījuši savas prasības jau no 12.12. Tās bija trīs galvenās prasības. Nekavējoties atcelt bezjēdzīgos Covid-19 ierobežojumus. Otrā prasība - vakcināciju padarīt tikai par brīvprātīgu, bez slēptām sankcijām pret cilvēkiem, kuri no vakcīnas atteiksies. Trešā prasība bija noņemt cenzūru, jo mēs uzskatām, ka šobrīd Latvijā atkal ir atjaunota cenzūra. Mēs izsaucām uz sarunu Kariņu un Levitu, bet viņi no šīs sarunas izvairās. Viņi kūda lielus policijas spēkus, lai apstādinātu šo miermīlīgo akciju. Viņi tērē mūsu kopīgo naudu, bet atbildes uz mūsu jautājumiem nesniedz," norāda R. Klimovičs.

"Priecājos, ka šeit nonācām, kaut arī policija darīja visu, lai mēs šeit nebūtu. Mūs mēģināja aizkavēt. Autobusu trīs reizes apstādināja, lai pārbaudītu. Autobusam tika pārbaudīts tehniskais stāvoklis, riepu protektors, visu ko varēja pārbaudīt. Pārbaudīja arī pārējām mašīnām protektorus. Bija alkohola testi. Dažiem cilvēkiem tika sastādīts protokols par staigāšanu pa braucamo daļu, kad viņi vērsās pie policistiem, lai izskaidro darbību tiesiskumu. Viens no policistiem mums lika noņemt karogus," piebilst R. Klimovičs. Viņš norāda, ka no atbalstītājiem Liepājā tika saņemtas ziņas par nobloķēto koncertzāles stāvlaukumu, tāpēc tika izvēlēta cita vieta.

Policija skaļruņos aicināja cilvēkus izklīst, norādot, ka šī pulcēšanās ir nelikumīga.

Jau rakstījām, ka policija sestdien sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus pret nesankcionētā brauciena un pulcēšanās dalībniekiem Liepājā, ko paši rīkotāji nodēvējuši par "Brīvības braucienu uz Liepāju".

Tiešraidē no brauciena un sapulces bija redzams, ka starp pasākuma rīkotājiem un dalībniekiem bija SIA "Memory Water" dibinātājs Jānis Pļaviņš un AS "Brīvais vilnis" valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris. Viņi abi jau iepriekš piedalījušies un aicinājuši piedalīties pasākumos, kuros pausta neapmierinātība ar ieviestajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Valsts policijā aģentūrai LETA skaidroja, ka tā ir informēta un visu šo laiku uzmanīgi seko līdzi notiekošajai situācijai, kad dažādas personas un biedrības publiski aicinājušas un devušās nesankcionētā braucienā uz Liepāju vienā kolonnā ar auto, karogiem un plakātiem, kā arī plāno tur organizēt ārkārtējās situācijā aizliegtu pulcēšanos. Policija strādājot pēc plāna, esot gatava dažādiem scenārijiem un gatava nodrošināt sabiedrisko kārtību, kā arī preventīvi reaģēt, lai nepieļautu pulcēšanos Liepājā.

Personas, kas apzināti iesaistās šādās aktivitātēs, gan klātienē, gan izmantojot policijas skaļruņus, tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kas paredzēta, ja netiks ievēroti noteikumi. "Ir skaidrs, ka šie cilvēki, neskatoties uz brīdinājumiem, nevēlas saprast un pārtraukt likumpārkāpumus," norāda VP.

Policija jau ir sākusi vairākus administratīvā pārkāpuma procesus, tostarp par nepakļaušos policijas likumīgajām prasībām, par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu, piemēram, pulcēšanos un sejas masku nelietošanu, kā arī ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem - agresīvu braukšanu, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārkāpumiem.

Vienā gadījumā autobusa vadītājs ar savām darbībām apzināti traucēja ceļu satiksmi, bez nepieciešamības braucot ar pārāk mazu ātrumu, kā rezultātā aiz transportlīdzekļa bija izveidojusies apmēram kilometru gara rinda. "Tādējādi ar šādu darbību, kas traktējama kā agresīva braukšana, ne tikai tika ignorēta citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses, bet būtiski traucēta satiksme un radīts satiksmei bīstama situācija," norādīja VP, piebilstot, ka pārkāpumi tiek fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, un identificētām personām sods par tiem būs neizbēgams.

"Likuma un dažādu drošības pasākumu pārkāpšana nav varenība, kā pauž paši aktīvisti. VP vērš uzmanību, ka demokrātiskā valstī ikvienam ir tiesības uz vārda un pulcēšanās brīvību, vienlaikus šīs tiesības nav neierobežotas un tas nedod pamatu klaji ignorēt sabiedrisko kārtību un drošību," uzsver likumsargi.

Vienlaikus VP norāda, ka noteikto ierobežojumu apzināta pārkāpšana ir klaja un rupja necieņa pret visiem, kas cenšas situāciju uzlabot un mazināt infekcijas izplatību. Policija aicina ikvienu rūpīgi pārdomāt savas darbības, neļauties provokācijām un izvērtēt riskus un situāciju saistībā ar dalību dažādās aizliegtās aktivitātēs.

Arī Liepājas Pašvaldības policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka pasākums nav ticis saskaņots. Pašvaldības policija sniedz atbalstu VP kārtības nodrošināšanā.Likumsargi notikuma vietā atskaņoja aicinājumus ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus un nepulcēties.