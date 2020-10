FOTO: Liepājā, pirmo reizi kāpjot uz atjaunotās skatuves, koncertdārzam "Pūt, vējiņi!" ieliek pamatakmeni

Piektdien, 16. oktobrī, svinīgi tika iemūrēts Liepājas koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pamatakmens. Svinīgajā ceremonijā tika pirmo reizi dziedāts uz atjaunotās skatuves. Svinīgajā mirklī klāt bija Liepājas pilsētas domes vadība, Kultūras ministrijas pārstāvji, būvnieki un projekta autori.

Svinīgo notikumu uz topošās skatuves atklāja koris "Intis" dziedot dziesmu "Pūt, vējiņi!".

""Pūt, vējiņi!" tā nav tikai vieta, no kurienes Liepājā atskan mūzika un dziesmu skaņas. "Pūt, vējiņi!" ir simbols mums liepājniekiem, tā ir kultūras sastāvdaļa ne tikai mums liepājniekiem, bet visai Latvijai un arī Eiropai, jo mēs Liepāja gatavojamies 2027. gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Ticam, ka šis "Pūt, vējiņu!" simbols būs viens no mūsu stāstiem, ko stāstīsim šajā gadā. Šis simbols ir kā dārgakmens, ko jūra ir izskalojusi krastā, kas šeit liedagā stāv un pulcē cilvēkus, kas dzird gan jūras skaņas, gan skandē dziesmas, kopā dejo. Katram no mums ir savas atmiņas par "Pūt, vējiņiem!"," uzrunā atzina Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

"Man tā ir īpaša sajūta stāvēt šeit. "Pūt, vējiņi!" Liepājā ir kaut kas vairāk nekā tikai brīvdabas estrāde. Mans vēlējums no visas sirds - lai šī jaunā estrāde atgūst to ikonisko vērtību visas valsts kontekstā, kāda tai ir piemitusi," novēlēja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

"Šobrīd jau mēs stāvam uz atjaunotās skatuves, aiz mums ir telpiskā sajūta, tā kas jau sāk rasties šajā estrādē. Es domāju, ka šī sajūta ar katru dienu sāk palikt arvien labāka. Sākot projektēt, mēs gribējām vienu ļoti svarīgu lietu mainīt, gribējām ielaist "Pūt, vējiņos!" gaismu. Viena no lietām, kas būs pilnīgi citādāka, būs gaismu caurlaidīgs jumts. Tagad estrāde būs gaiša. Otra lieta - estrāde būs piemērota lielākām cilvēku grupām - koriem un arī orķestrim. Arī skatītāju vietas būs ērtākas, būs labāka redzamība un dzirdamība. Kopumā viss objekts kļūs gaišāks, ērtāks, arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem būs ērti šeit pārvietoties. Trešā lieta - parka daļa tiks pilnīgi no jauna atjaunota un būs publiski pieejama visu laiku, nebūs vairs vēsturiskās sētas," atklāja SIA "Livland Group" autoruzraugs - arhitekts Mikus Lejnieks.

“Šodien mēs sevi droši varam saukt par Latvijas mūzikas galvaspilsētu. Mums ir plašs, kvalitatīvs, daudzveidīgs un spēcīgs piedāvājums - Liepājā skan gan klasiskā un akadēmiskā mūzika, gan džezs, tradicionālā, populārā, eksperimentālā un cita veida mūzika. Mūsu pilsēta vienmēr bijusi, ir un būs nozīmīgs stūrakmens Latvijas kopīgajā kultūras dzīves kartē, un līdz ar jaunā koncertdārza atdzimšanu mēs visi kopā stiprināsim ne tikai paši savu, Kurzemes un Latvijas, bet arī Baltijas un Eiropas kopējo kultūras telpu. Jaunais koncertdārzs “Pūt, vējiņi!” nav tikai būve, tas ir simbols Liepājas brīvajam garam un radošumam. Tas ir simbols mūsu pārliecībai, ka kvalitatīva kultūra un māksla ir Liepājas sirdspuksti! Saules mūžu, vēja spēku un dižu nākotni koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”, Liepājai un Latvijai!,” bija rakstīts kapsulas vēstījumā, ko svinīgi parakstīja domes vadība – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki Uldis Sesks, Gunārs Ansiņš un Atis Deksnis, kultūras ministrs N. Puntulis, Sia "Bildberg" atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Uzars un Sia "Livland Group" autoruzraugs - arhitekts M. Lejnieks.

Ceremonijas noslēgumā uz jaunās skatuves tika nodziedāta Liepājas himna.

Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvi īstenos sadarbības projektā "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem", ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 6 720 257 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 4 507 200 eiro. Savukārt nacionālais publiskais finansējums ir 1 131 717 eiro - valsts budžeta dotācija pašvaldībām 209 729 eiro apmērā un pašvaldību finansējums 629 188 eiro.

Ēkas kopējā platība būs 1 833 kvadrātmetri (m²), zemesgabala kopējā platība 22 162 m², plānotais skatītāju vietu skaits - 1 441 sēdvieta, no kurām centrālajā daļā 706 sēdvietas, centrālajā daļā cilvēkiem ar kustību traucējumiem 34 sēdvietas, sānu terasēs 207 sēdvietas, gala terasē 441 sēdvieta.