FOTO: Liepājā notiek Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku bataljona komandiera maiņas ceremonija

Pirmdien, 28. jūnijā, Liepājā notika Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku bataljona komandiera maiņas ceremonija. Līdzšinējo komandieri pulkvežleitnantu Vilmāru Vecvagari amatā mainīja pulkvežleitnants Viktors Kareckis, informē Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste Guna Pričina.

Zemessardzes 44. kājnieku bataljona komandiera svinīgo maiņas ceremoniju apmeklēja Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, bataljonu komandieri un Zemessardzes 44. kājnieku bataljona sadarbības partneri un pašvaldību pārstāvji.

Pulkvežleitnants V. Kareckis dienesta gaitas uzsācis Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 4. brigādē 2001. gadā. No 2003. gada dienestu turpinājis Sauszemes spēku brigādē 2.kājnieku bataljonā kā vada komandieris. No 2007. gada dienestu turpinājis dažādos amatos 1. Zemessardzes novada štābā. 2013. gadā dienestu pildījis 1. Zemessardzes novada 44. kājnieku bataljona rotas komandiera amatā, un no 2016. gada 1. Zemessardzes novada štāba Operatīvās daļas priekšnieka amatā. Sākot no 2017. gada dienestu turpinājis kā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Operatīvās pārvaldes priekšnieks.

Pulkvežleitnants V. Kareckis militāro izglītību ir ieguvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Lietuvas militārajā akadēmijā un Baltijas aizsardzības koledžā Tartu, Igaunijā. Starptautisku dienesta pieredzi pulkvežleitnants V.Kareckis ieguvis starptautiskajās operācijās Irākā, Afganistānā un 2016. gadā Lielbritānijā kā Eiropas savienības kaujas grupas rotas komandieris. Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi vairākkārt apbalvots ar aizsardzības ministra un Nacionālo bruņoto spēku komandiera apbalvojumiem.

Pulkvežleitnants V. Vecvagaris bataljona komandiera amatā iecelts 2013. gadā un ar aktīvu un mērķtiecīgu darbību ir piesaistījis jaunus profesionālā dienesta karavīrus un zemessargus, tādejādi stiprinot valsts aizsardzību.

Pulkvežleitnants V. Vecvagaris dienestu turpinās Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā Operatīvās plānošanas departamentā.

