FOTO: Liepājā Jauno mācību gadu uzsāk ar ballīti Rožu laukumā

Liepājā skolēni Jauno mācību gadu pirmdien, 3. septembrī, uzsāka Rožu laukumā ar svētku svinībām "Vēl viens Jaunais gads!".

Pasākumā uz Lielās skatuves uzstājās bērnu kolektīvi. Koncertu klausījās gan skolēni, gan viņu vecāki un garāmgājēji.

Skolēniem Rožu laukumā bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un uzzināt, ko ikdienā piedavā Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, kurā no 5. līdz 7. septembrim no pulksten 13 līdz 18 būs Atvērto durvju dienas.

Pirmdien, 3. septembrī, Latvijas skolās sākās jaunais mācību gads. Ministru kabineta noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem nosaka, ka 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem mācību gads beigsies 2019.gada 31.maijā, savukārt 9.klases skolēniem mācības beigsies 2019.gada 17.maijā, bet mācību gads - 14.jūnijā. 12.klases skolēniem mācības beigsies 2019.gada 17.maijā, bet mācību gads - 21.jūnijā, vēsta LETA.

Pirmais semestris ilgs no šī gada 3.septembra līdz šī gada 21.decembrim, otrais semestris 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem plānots no 2019.gada 7.janvāra līdz 2019.gada 31.maijam, 9.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 14.jūnijam, savukārt 12.klases skolēniem - no 7.janvāra līdz 21.jūnijam.

Rudens brīvdienas būs no šī gada 22.oktobra līdz 26.oktobrim, ziemas brīvdienas - no šī gada 24.decembra līdz 2019.gada 4.janvārim, pavasara brīvdienas 1.-11.klases skolēniem - no 2019.gada 11.marta līdz 15.martam, 12.klases skolēniem - no 18.marta līdz 22.martam, bet vasaras brīvdienas 1.-8.klases un 10.-11.klases skolēniem - no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 30.augustam.