FOTO: Liepājā gulēt zem zvaigznēm iespējams, nakti pavadot burbuļteltī

Asāku izjūtu meklējumos viņi izvēlas mītnes, kur glancēts interjers un ērtības nebūt nav galvenais magnēts. Koka būdiņā, kas uzstutēta starp koku galotnēm, kūtsaugšā, uz plosta ezera vidū vai arī …burbuļteltī. Šādu koncepciju piedzīvojumu kārotājiem piedāvā Reinfeldu ģimenes atpūtas parks Liepājā ar gana intriģējošu nosaukumu “Austrumu forts”.

Dodoties prom no Liepājas galvaspilsētas virzienā, tūlīt aiz degvielas uzpildes stacijas “Latvijas Nafta” braucēju uzmanību līdz šim piesaistīja apaļi, caurspīdīgi veidojumi, kuru nozīmi varēja vienīgi nojaust. Tagad ceļa labajā pusē ir norāde un pievedceļš objektam.

Pirmās trīs burbuļteltis – zilā, zaļā un sarkanā – uz seno betona monstru mugurām parādījās pērn. Drīz tām pievienojās dzeltenā un baltā, un nu jau to ir piecas.

SIA “”E –Team” līdzīpašnieks Māris Reinfelds stāsta, kā vides pieejamība ietekmējusi projekta attīstību. “Vispirms Be­berliņos gribējām uztaisīt slīdkalniņu, kas ļautu no kāpas iešļūkt tieši ūdenī. Bet tobrīd “Tarzāns” nāca iekšā, un mums to vietu slīdkalniņam neiedeva. Izvērtējot citus variantus, uzzinājām, ka ir iespēja iznomāt 3,3 hektārus lielo salu starp Melnupīti un Cietokšņa kanālu. Skatījāmies vēsturiskos materiālus, kas nāca no cara laikiem, un tur šie Pētera Pirmā būvētie nocietinājumi dēvēti par Austrumu fortu. Tikmēr mūsu vēsturnieki teic, ka tas ir Dienvidu forts. Katrā ziņā vieta mums likās ļoti laba.”

