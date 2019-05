FOTO: Liepājā atklāj jaunas biedrības "Dižvanagi" paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanas telpas

Biedrība "Dižvanagi: Baltijas rehabilitācijas centrs" Liepājā kļūst par pirmo iestādi Latvijā, kurā turpmāk pilna spektra pakalpojumu varēs saņemt tās ģimenes, kurās aug bērni ar nepieciešamību pēc paliatīvās aprūpes. Tie ir gan rehabilitācijas pakalpojumi, kas palīdz uzlabot šo bērnu funkcionēšanas spējas un sociālās prasmes, gan nodrošināta pilnvērtīga "Atelpas brīža" programma ģimenēm - atpūta vecākiem un pilnvērtīga aprūpe bērniem.

Piektdien, 17. maijā, Liepājā, Kr. Barona ielā 14, notika simboliska centra ēkas otrās kārtas svinīgā atklāšana. Apjomīgos būvdarbus abās kārtās finansēja kompānija "LNK Group", kas kopējās būvdarbu izmaksas vairāk nekā 133 tūkst. eiro apmērā sedza no saviem līdzekļiem kā ziedojumu biedrības attīstībai, stāsta biedrības vadītāja Ilze Durņeva

Atklāšanas pasākumā piedalījās Ilze Durņeva, Veselības, Labklājības un Finanšu ministrijas vadības līmeņa amatpersonas, Liepājas pašvaldības vadība, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes. Par muzikālo noskaņu rūpējās Renārs Kaupers un pianists Jānis Strazds.



Biedrības vadītāja Ilze Durņeva uzsver, ka centra galvenās ēkas rekonstrukcijas 2.kārtas pabeigšana ļauj spert ļoti platu soli uz priekšu sākotnējo mērķu sasniegšanā - nodrošināt maksimāli pilnvērtīgu tā sauktā "Atelpas brīža" pakalpojumu tām ģimenēm, kurās aug bērni, kuriem nepieciešama pilnīga jeb paliatīvā aprūpe.

"Tas ir neatsverams atbalsts un palīgs ģimenēm, kurās ik dienu bez pārtraukuma ir īpaši jārūpējas par saviem bērniem. Jau iepriekš sniedzām šādus pakalpojumus, taču sākot ar šo brīdi, turpmāk varēsim nodrošināt pilnvērtīgu bērnu atpūtu pēc rehabilitācijas procedūrām, pilnīgu bērnu aprūpi un pieskatīšanu darba dienās. Tas dos iespēju atelpai arī bērnu vecākiem, lai veltītu laiku arī pašiem sev. Savukārt bērniem tā ir ne vien augstākā līmeņa aprūpe un procedūras, bet arī iespēja savu laiku piepildīt ar krāsām, radošu pieredzi, kustībām un uzturēšanos svaigā gaisā," skaidro I.Durņeva.

Centrs sāka sniegt šo pakalpojumu pirms gada, pērn kopumā nodrošinot iespēju to izmantot 15 ģimenēm no visas Latvijas. Sākot ar šī gada maiju, pakalpojumu būs iespējams nodrošināt trīs reizes lielākam skaitam bērnu, bet vienlaikus nepieciešamības gadījumā to varēs izmantot līdz pat 18 bērniem. Pirmie 10 bērni jaunajās telpās tiks uzņemti jau jūnija sākumā.

Pirms gada atklātajā ēkas 1.stāvā bērniem arī turpmāk tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi, savukārt ēkas 2.stāvs būs paredzēts "Atelpas brīdim" - vietai, kur bērni atpūtīsies un arī nakšņos.

Lai varētu saņemt šo pakalpojumu, ģimenes locekļiem vai pārstāvjiem ar iesniegumu jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā, kas tālāk slēgs līgumu ar biedrību. Pakalpojumu var saņemt jebkurš bērns, kurš ir ar invaliditāti un īpašo aprūpi.

"Mūsu biedrība pastāv jau 10 gadus un tieši tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai līdz kam tādam spētu nonākt. Tas ir ļoti nozīmīgs sasniegums, jo varam piepildīt vienu no pamatmērķiem - vecākiem dot iespēju kaut nedaudz atpūsties, bet aprūpējamajiem bērniem pilnvērtīgi un saturīgi pavadīt laiku. Ja agrāk nevarējām uzņemt tik daudz, cik spētu un vēlētos palīdzēt, tad pateicoties "LNK Group" iniciatīvai un dāsnumam, pateicoties Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un "Altum", varam pilnvērtīgi sākt darbu jaunā līmenī," akcentē I.Durņeva.

Viņa skaidro, ka šis vienlaikus ir pirmais šāda veida centrs Latvijā. Līdzīgus pakalpojumus tik plašā profilā nesniedz neviens cits. "Šādu centru nevar izveidot tā vienkārši, jo jāuzrunā dažādas iestādes pašvaldības, bet jo īpaši - valsts līmenī. Šādu pakalpojumu nodrošināšana izmaksā ļoti dārgi, to var atļauties tikai retais. Tādēļ ir īpaši liels gandarījums gan par ziedotāju atbalstu, gan par Liepājas pilsētas pašvaldības un valsts sniegto atbalstu, kas ar līdzfinansējumu var nodrošināt pakalpojumu saņemšanu tiem, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams," uzver I.Durņeva. "Es ļoti ceru, ka šāda centra Liepājā attīstīšana dos iedvesmu un iedrošinājumu domāt par līdzīgu centru izveidi arī citās Latvijas pašvaldībās. Latvijā šādu iespēju ļoti pietrūkst, taču pēdējo pāris gadu laikā jūtu arvien lielāku ieinteresētību un situācijas nopietnības izpratni attiecīgo ministriju, parlamenta un pat valdības līmenī. Šāda projekta īstenošana arī pierāda, cik sekmīga var būt trīspusēja sadarbība starp valsts, pašvaldības un privāto sektoru, un uz šādas partnerības principu ir jāvirzās arī daudzās citās jomās."