FOTO: Kādas problēmas jārisina remigrācijas koodinatoriem

No 2018. gada pavasara, kad sākās remigrācijas pilotprojekts ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju atgriešanos mājās, līdz 2019. gada decembrim no dzīves ārvalstīs Kurzemē atgriezušies 369 cilvēki. Remigrācijas koordinatore Kurzemē Agnese Berģe ir gandarīta, ka katram interesentam, kurš izrāda vēlmi atgriezties, ir iespēja izstrādāt personalizētu piedāvājumu atkarībā no konkrētās situācijas.

Lai īstenotu daudzveidīgus atbalsta pasākumus, Liepājā tiek īstenots projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Projekta laikā šomēnes norisinājās konference “Nākamā pietura − Liepāja. Darba un biznesa iespējas remigrantiem”, kurā ar zināšanām, pieredzi un informatīvu atbalstu dalījās ar dzīvošanu ārvalstīs, atgriešanos uz dzīvi Latvijā un remigrantiem saistīti jomu profesionāļi.

Nepilnu divu gadu laikā ar Kurzemes reģiona koordinatori remigrācijas jautājumos sazinājušies vairāk nekā 800 cilvēku.

Ir arī sāpīgas pieredzes, īpaši ar bērnu integrāciju skolās, atzīst A. Berģe.

Izrādās, Latvijā ne tikai atgriežas tautieši, kuri kādu laiku pavadījuši ārvalstīs, bet arī cittautieši par savu mītnes zemi kādu iemeslu dēļ izvēlas Latviju, atklāj Informācijas centra iebraucējiem vadītāja Kurzemē Līga Krēsliņa. Viņai vislielākais gandarījums esot par cilvēkiem, kuri ātri vien saprot, ka bez valsts valodas neiztiks.



