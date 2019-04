FOTO: Izmēģina avārijas simulatoru un reibuma brilles

24. aprīlī J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolā viesojās "Gada autovadītajs'' projekts ar praktisku drošas braukšanas lekciju.

Jauniešiem bija iespēja izmēģināt "reibuma brilles", kā arī ''avārijas imitācijas apgāšanās stendu".



Ar rekordlielu dalībnieku skaitu šogad noslēgusies konkursa "Gada autovadītājs" teorētiskā kārta. No novembra līdz martam uz testa jautājumiem atbildes snieguši vairāk nekā 2900 dalībnieki, kuri pārstāv gandrīz 300 klases/kursus no dažādām mācību iestādēm visā Latvijā. Liepājas 10. vidusskola uzrādīja vienu no labākajiem rezultātiem.





