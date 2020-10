FOTO: Dānijas vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders cenšas noskaidrot – kāpēc Liepājā ir tik daudz dāņu uzņēmēju

Divu dienu darba vizītē Liepāju apmeklē Dānijas karalistes ārkārtējai un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders. Vizītes mērķis tikties ar Dānijas uzņēmumu vadītājiem un pārstāvjiem, kas strādā Liepājā. Šodien vēstnieks tikās ar Liepājas domes un Liepājas SEZ pārvaldes vadību, apmeklēja Liepājas ostu, iepazinās ar vienu no lielākajiem beramkravu termināliem LSEZ SIA “DanStore”, viesojās Karostas Industriālajā parkā un LSEZ SIA “Jensen Metal”, kā arī apskatīja LSEZ SIA “PUMAC” industriālo parku “Liepājas Biznesa centrs”, kuru pamatoti var uzskatīt par biznesa inkubatoru arī uzņēmējiem no Dānijas, informē LSEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Šodien Liepājā no aptuveni ~ 2600 uzņēmumiem 37 jeb 1,4% ir ar dāņu kapitālu. Savukārt, dāņu uzņēmumi nodarbina ~1633 iedzīvotājus, kas ir 5,5% no visiem nodarbinātajiem pilsētā (~29 000), bet uzņēmuma apgrozījuma ziņā dāņu uzņēmumu neto apgrozījums 2019. gadā bija ~ 161 000 000 euro, kas ir 11% no kopējā Liepājas uzņēmumu neto apgrozījuma (~ 1 500 000 000 euro).

“Liepājai ar Dāniju jau vairāk nekā 20 gadu garumā ir veidojušās auglīgas ekonomiskās sadarbības attiecības, kam apliecinājumu redzam gan Kapsēdes ielas Biznesa parkā, kur ikdienā strādā uzņēmumi ar Dānijas izcelsmes kapitālu, gan šobrīd vairākas Dānijas izcelsmes rūpnīcas jau uzbūvējušas vai būvē savas ražotnes citviet pilsētā, dodot darbu vairāk nekā 1600 liepājnieku. Manuprāt, tas ir bijis iespējams gan mūsu nāciju līdzīgās mentalitātes un uzņēmējdarbības izpratnes dēļ, gan arī lielu lomu nospēlēja personību faktors, jo satikās īstie cilvēki ar īstajām idejām. Atceros, ka, veidojoties Liepājas Speciālajai ekonomiskajai zonai un pirmajiem biznesa parkiem, mēs ar kolēģiem sakravājām koferos Liepājas prospektus un informatīvus bukletus, sēdāmies lidmašīnā un devāmies uz Skandināvijas valstīm tikties aci pret aci ar investoriem un lielajiem uzņēmējiem, lai iepazīstinātu ar Liepāju un piedāvātu te attīstīt savu biznesa potenciālu. Satikāmies ar tādu jaunu un enerģisku dāni vārdā Larss Fogss, kurš mūsu stāstam noticēja, riskēja, izveidoja biznesa parku “Pumac Liepāja” un kļuva par tiltu dāņu uzņēmēju saiknei ar Liepāju,” tiekoties ar Dānijas vēstnieku Latvijā Flemmingu Stenderu, sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstītas un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Dānijas karalistes ārkārtējai un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders Liepāju apmeklēja pirmo reizi un ar lielu interesi viesojās dažādos uzņēmumos ar Dānijas kapitālu. Vēstnieks novērtēja Liepājas uzņēmējdarbības vides priekšrocības un kvalitāti, bet vienlaikus uzdeva jautājumus par ostu pārvaldību un tālāko Liepājas speciālās ekonomiskās zonas stabilitāti, kā tas varētu ietekmēt dāņu uzņēmumu darbību un attīstību, jo īpaši ražošanas segmentā.

Pirmie ārvalstu uzņēmumi līdz ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izveidi Liepājā ienāca tieši no Dānijas. 1999. gadā Dānijas uzņēmuma “Kornog Foderstof Kompagniet” meitasuzņēmums LSEZ SIA “Baltic Transshipment Center” uzsāka noliktavu kompleksa izbūve sojas un graudu importa un eksporta vajadzībām, kā arī termināla infrastruktūras izbūvi un vēlāk noliktavu kompleksu. Šobrīd uzņēmums strādā ar 2,83 milj. euro apgrozījumu un nodrošina 29 darbavietas.

Tāpat jau no 1999. gada Liepājas ostā strādā LSEZ SIA “DanStore” beramkravu termināls, kas pakāpeniski attīstījies, paplašinot savu noliktavas saimniecību un meklējot jaunas nišas un produktus, lai nodrošinātu stabilu darbību. Uz vēstnieka jautājumu par darba apstākļiem un nosacījumiem, LSEZ SIA “DanStore” sadarbības un loģistikas direktore Evita Dambe, atbildēja, ka uzņēmums nodarbina 22 liepājniekus un, ka viņiem patīk tas ko viņi dara, bet līdz ar to kadru mainība ir ļoti neliela.

1999. gadā savu metālapstrādes ražotni Liepājā atvēra arī LSEZ SIA “Pumac”, kas turpmākajās desmitgadēs veiksmīgi attīstīja „Liepājas biznesa centru”. Bijušajā gaļas kombināta teritorijā strādā 17 uzņēmumi, kas visu saražoto eksportē. Uzņēmumi kopā nodrošina turpat 1500 darbavietas un ražo produkciju, sākot no nelielām metāla detaļām līdz pat sarežģītam ekipējumam ugunsdzēsējiem un ūdenslīdējiem.

Kā jau vairākkārt uzsvēris LSEZ SIA “Pumac Liepaja” īpašnieks LARS FOGS, savu izvēli par labu Liepājai uzņēmējs izdarījis, pamatojoties uz vairāku potenciālo vietu analīzi. “Izvērtējām arī iespējas Lietuvā, Baltkrievijā vai Kaļiņingradā, Krievijā. Tādas bija mūsu sākotnējās izvēles. Liepāja uzvarēja šajā konkurencē, un tam bija vairāki ļoti būtiski iemesli – Liepājas SEZ pārvaldes un pašvaldības atvērtā un pozitīvā attieksme, reaģēšanas ātrums, komunikācija ar savstarpēju uzticēšanos, kā arī pieņemami infrastruktūras pamatelementi. Visu šo nosacījumu, apstākļu un attieksmes loma bija izšķiroša par labu Liepājai.”

Dānijas karalistes ārkārtējai un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Flemmings Stenders apmeklēja arī jauno LSEZ SIA “Jensen Metal” ražotni Karostas Industriālajā parkā. Uzņēmums dibināts 2004. gadā, kad Latvijā tika uzsākta ražošana nerūsējošā tērauda metināšanā “Jensen Metal” Dānijas mātes uzņēmuma vajadzībām.

Jau vairāk nekā 10 gadus Latvijas uzņēmums ir pilnībā patstāvīgs un izaudzis daudz lielāks par Dānijas uzņēmumu. Jūlijā aprit gads, kopš uzņēmums pārcēla Metāla un Furnitūras departamentus no Liepājas Biznesa centra uz jaunuzceltajām telpām Karostas industriālajā parkā. Uzņēmuma plānos ir tuvākajos gados pārcelt visu ražošanu uz Karostu, un zeme, lai šādu plānu īstenotu, jau ir iegādāta.

“Sākotnēji Liepājā nokļuvām pavisam nejauši. Meklējot iespējas paplašināties uz austrumeiropu mūsu rīcībā nonāca informācijaa, ka Liepājā veiksmīgi sācis darboties cits dāņu uzņēmums. Mēs ņēmām piemēru un nu jau esam šeit vairāk kā 14 gadus. Iesākumā bija grūti pierast pie latviešu mentalitātes un darba kultūras, bet veiksmīgi sadarbojoties uzņēmumam ar darbiniekiem, piedāvājot apmācības, ieliekot pārliecību, ka svarīga gan kvantitāte, gan kvalitāte, šodien varam godīgi teikt: “Esam laimīgi, ka ražotne ir tieši Liepājā”, norāda LSEZ SIA “Jensen Metal” pārstāve Ieva Līmeža.

Uzņēmums pirms sāka būvēt pirmo ražošanas ēku Karostas industriālā parka teritorijā izskatīja arī variantus pārcelties uz Poliju, Slovākiju vai Čehiju. “No izmaksu viedokļa, ražošana tur izmaksātu aptuveni tikpat cik Latvijā, tomēr redzējām, ka tas ir arī ļoti liels risks, jo esam daudz ieguldījuši savos darbiniekos un viņu apmācībā. Viņi pārzin mūsu produktus un mūsu prasības. Protams, pastāv prasības pēc algu paaugstināšanas, tad no otras puses - pretī ir jādod efektivitāte un jānodrošina konkurētspēja. Šeit tas ir izdevies. Svarīgākais ir tas, ka mēs paliekam Liepājā.,” atklāj Ieva Līmeža.

Interesants ir fakts, ka jau vairāk kā 20 gadu garumā dāņu uzņēmēji turpina ieguldīt gan ostas, gan ražošanas uzņēmumos Liepājā, paplašinot savu uzņēmējdarbību, būvējot jaunas ražošanas telpas un pat jaunas rūpnīcas. Vēstnieks arī vairākkārt jautāja, kā Liepājai ir izdevies tik daudz dāņu uzņēmēju piesaistīt, kas šeit stabili strādā un attīstās. Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver , ka tas ir ļoti būtiski, ka nekas neapstājas. “Labākais Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kā vienotās pilsētas ekonomiskās ekosistēmas darbības novērtējums ir tas, ka Dānijas un arī citu valstu investīcijas turpinās. Katru gadu, atkal un atkal tiek ieguldīti jauni finanšu līdzekļi un uzņēmēji apliecina, ka pateicoties sadarbībai ar pašvaldību un Liepājas SEZ pārvaldi, viņi šeit jūtas labi un stabili. Tā ir labākā reklāma.”