FOTO: Atklāj Liepājas fotostudijas "Fotast" 60 gadu jubilejas izstādi

Trešdien, 5. decembrī, Liepājas Latviešu biedrības namā tika atklāta Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra fotostudijas "Fotast" 60 gadu jubilejas izstāde "6:0 mūsējie turpina".

Izstādē piedalās 24 fotogrāfi, to vidū arī "Fotast" goda biedri – Varis Sants, Pēteris Jaunzems, Gunārs Kopštāls un Irina Tīre. Izstādē ir apskatāmas vairāk nekā 80 fotogrāfijas bez noteiktas tēmas, jo galvenais uzsvars likts uz katra fotogrāfa individualitāti, ideju un pasaules redzējumu. Atteikšanās no vienotas tēmas reizē ir gan iespēja parādīt katru dalībnieku atsevišķi, gan arī izaicinājums - no atšķirīgām fotogrāfijām izveidot vienotu stāstu.

"Fotast" ir senākā fotostudija Latvijā, kas darbojusies bez pārtraukuma. Tā pastāv kopš 1958. gada, kad domubiedri Gunārs Kopštāls, Visvaldis Blankenburgs un Huberts Stankevičs satikās Rožu laukumā un nolēma dibināt fotostudiju.

Izstāde būs apskatāma līdz 2. janvārim.