FOTO: Apmeklētāji izstādē noskaidros Liepājas dāliju karalieni

Piektdien, 11. septembrī, Liepajas Latviešu biedrības namā tika atklāta vasaras noslēdzošā ziedu izstāde, kurā aplūkojamas daudzveidīgās dālijas.

Šogad izstādei dāliju ziedus sarūpējuši dāliju audzētavas "Žīgursala" selekcionāre Rita Zaļā no Valmieras novada, dāliju audzētavas “Tubera” kolekcionāre Maija Breikša no Valmieras novada, Latvijas Universitātes Botāniskais dārza selekcionāre Inese Mellace un Andris Leimants no Grobiņas novada.

Turpinot apmeklētāju iemīļoto tradīciju, arī šogad Liepājas Latviešu biedrības nama apmeklētājiem visu trīs dienu garumā būs iespēja ne tikai aplūkot dažādās un krāšņās dāliju šķirnes, bet arī piedalīties balsošanā, kurā ikviens klātesošais varēs atdot savu balsi un izvēlēties šķirni, kas pelnījusi titulu – Liepājas 2020. gada dāliju karaliene.

Vienlaikus biedrības namā Ildzes Oses ekspresizstādē “Ziedu portreti” trīs dienu garumā būs vērojama gleznotu ziedu daudzveidība.

Dāliju ziedu izstāde būs skatāma līdz svētdienai. Sestdien un svētdien izstādi var aplūkot no pulksten 10 līdz 19.