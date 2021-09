FOTO: Ainārs ar sievu grūtniecības pēdējā mēnesī uzlauž Liepājā seifu, atstājot suitu sievas un “Vecmeitu vakcinētājus” bešā

Liepājā, Kūrmājas prospekta un Graudu ielas krustojumā, sestdien uzlauzts seifs ar 2000 eiro, par kura saturu cīnījās vairāki simti liepājnieku un pilsētas viesu, starp kuriem bija manāmas suitu sievas no Alsungas un Liepājas vecpuišu apvienības “Vecmeitu vakcinētāji” aktīvisti. Sīvā konkurentu cīņā veiksmīgāks izrādījās Ainārs no Rīgas, kurš SuperHits EHR un Primero Vislatvijas pozitīvisma kampaņas “Atver SuperHits seifu!” ietvaros uzminēja pareizo seifa astoņu ciparu kombināciju, tiekot pie naudas skapī esošajiem 2000 eiro un bešā atstājot gan 13 Liepājas vecpuišus, gan Alsungas suitu sievas, kas svinīgi saposušās bija ieradušās Liepājā pēc naudas žūkšņa, portālu "ReKurZeme" informē pasākuma pārstāvis Ivars Jakovels.

Zīmīgi, ka kopā ar veiksmīgo seifa uzlauzēju rīdzinieku Aināru Liepājā bija ieradusies arī kunga laulātā draudzene pēdējā grūtniecības mēnesī, kura uzmanīgi sekoja katrai vīra darbībai. Zinot par sievas klātbūtni un jūtoties pieskatīts, laimīgais Vislatvijas pozitīvisma kampaņas uzvarētājs ne brīdi neminstinoties skaļi paziņoja, ka visus 2000 uzlauztā seifa eiro veltīs laulātajai draudzenei un gaidāmajam mantiniekam. Kā atzina Ainārs, tad Liepājā bija ieradies, sekojot seifam pāri pusei valsts, bet ir priecīgs arī par iespēju apskatīt visskaistāko Kurzemes pilsētu, kurā tiks nosvinēts ģimenes laimests.

Liepājnieki ar prieku ne tikai izmantoja izdevību pacīnīties par seifa uzlaušanu, bet arī piedalījās dažādos papildus konkursos. Vispopulārākais izrādījās stingrākās latiņas (plankinga) konkurss, kam bija pieteicies kupls dalībnieku skaits. Šajā sāncensībā iekarsušie Vecmeitu vakcinētāji, suitu sievu apdziedāti, piekāpās kā pirmie, finālā iekļūstot liepājnieku ģimenes pārim. Vīrs Andris ar rezultātu 5 minūtes un 6 sekundes par mata tiesu pārspēja savu sievu Ivetu. Tiesa, saņemto dāvanu karti abi laulātie solīja iztērēt kopā.

“Mums ir liels prieks par liepājniekiem, kuri kuplā pulkā bija atsaukušies Vislatvijas pozitīvisma kampaņai, bet īpaši par Arni, kuram, ticu, iegūtais laimests ļaus labāk sagatavoties mantinieka nākšanai pasaulē. Iespējams, laimests kļūs par pirmo iemaksu jaunam ģimenes automobilim, kas ikreiz ir izaicinājums jaunām ģimenēm,” laimestu komentē Krišjānis Znotiņš, AS "Primero" Finance valdes priekšsēdētājs. “Kaut nevienam no liepājniekiem neizdevās uzminēt veiksmīgo ciparu kombināciju, mēs redzējām, ka cilvēku sejas ne uz brīdi nepameta smaids. Tas liek mums domāt, ka esam sasnieguši savu mērķi un kaut uz brīdi ļāvuši viņiem aizmirst par ikdienas steigu un ļauties atpūtai,” gandarīts par laiku Liepājā ir arī "SuperHits EHR" zīmola vadītājs Toms Barons Lūķis.

Apkopojot socioloģisko pētījumu kompānijas Norstat datus par Latvijas iedzīvotāju atpūtas paradumiem, secināts, ka Kurzemē 13% iedzīvotāju atpūtai velta vairāk par 4 stundām dienā, 2 – 4 stundas atpūšas 39% kurzemnieku, bet atpūtai mazāk par stundu dienā velta 14% kurzemnieku. Par labāko atpūtas veidu kurzemnieki ir atzinuši ceļošanu. 79% aptaujāto kurzemnieku uzskata, ka ceļošana ir ļoti labs veids kā relaksēties un atgūt spēkus. Savukārt, kā otrs populārākais veids atpūtai no ikdienas rutīnas un steigas, Kurzemē tiek minēta grāmatu lasīšana, mūzikas klausīšanās un filmu skatīšanās.

Mudinot Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par atpūtas nozīmi ikdienā, SuperHits EHR ar Primero atbalstu ir uzsācis Vislatvijas pozitīvisma kampaņu “Atver SuperHits seifu!”, aicinot atpūsties kopā ar tuviniekiem un draugiem.

Katru darbadienu SuperHits EHR ēterā izskan viens seifa koda kombinācijas cipars, kopā klausītājiem gūstot iespēju uzzināt pirmos piecus no astoņiem kombinācijas skaitļiem. Sociālās kampaņas ietvaros no 14.augusta līdz 2.oktobrim katru sestdienu kādā no Latvijas pilsētām notiks seifa atvēršana, kurā, pirmajam uzminot atlikušo trīsciparu kombināciju, varēs no seifa izņemt tajā esošos tūkstoš eiro. Seifa neatvēršanas gadījumā esošo summu papildinās vēl tūkstoš eiro. Kopā kampaņas ietvaros Primero nodrošina 9’000 eiro. Sestdien, 17.septembrī, Vislatvijas pozitīvisma kampaņa viesosies Lielajā laukumā Ventspilī no plkst.12.00 līdz 15.00.