FOTO: Aicina uz trīspusēju sadarbību

Tendences mainās un vecās sistēmas vairs nedarbojas. Ir jāmeklē jauni ceļi konkurētspējīgu darbinieku sagatavošanā. Ar šādu motivāciju profesionālās izglītības centrs (PIKC) “Liepājas Valsts tehnikums” aicināja uz tikšanos piektdien, 7. septembrī, izglītības pārstāvjus un citus interesentus no novadiem.

Prezentācijā tehnikuma vadība informēja par izglītības iespējām savā iestādē un vedināja pārstāvjus no Durbes, Vaiņodes, Nīcas un Grobiņas novada uz diskusiju par to, kādas zināšanas būtu nepieciešamas ļaudīm no lauku rajoniem. Tikšanās dalībnieki arī devās ekskursijā pa plašajām tehnikuma mācību telpām.

“Ejam uz to, lai izmantotu PIKC telpas visu dienu,” izglītības iestādes mērķi atklāja tās direktors Agris Ruperts, uzsverot ne tikai jauniešu, bet arī pieaugušo izglītības nozīmi. Tāpēc tiek meklētas iespējas piedāvāt dažādus kursus arī nodarbinātajiem, kuri tehnikumā varētu celt kvalifikāciju vai pārkvalificēties ārpus darbalaika, proti, pa vakariem un brīvdienās. Šobrīd jau notiek apmācības vairākās programmās ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu un ir izsludinātā 3. pieteikšanās kārta (pieteikšanās beigu termiņš – 17. septembris).

Uzņemoties starpnieka lomu starp darba devēju un potenciālo darbinieku, PIKC dažādu mācību programmu izveidē sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un uzņēmējiem, lai sagatavotu tieši tādus speciālistus, kādi šobrīd nepieciešami darba tirgū.

Plašāk par šo tēmu lasiet nākamajā “Kursas Laika” numurā!