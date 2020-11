Diviem Liepājas iedzīvotājiem pasniedz Iekšlietu ministrijas apbalvojumu

Šonedēļ tika pasniegti Iekšlietu ministrijas apbalvojumi “Par pašaizliedzību” diviem Liepājas iedzīvotājiem un Ludzas iedzīvotājam, kuru drosmīgā rīcība palīdzēja glābt ugunsnelaimē nonākušu cilvēku dzīvības.

Oktobrī VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot ēku, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas un ir spēcīgs sadūmojums. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās notikuma vietā divi kaimiņi no degošā dzīvokļa bija izglābuši cilvēku, iznesot viņu līdz ēkas ieejai.

Šī gada jūnijā Ludzas pilsētas iedzīvotājs sadzirdēja palīgā saucienus un pamanīja dūmus, kas cēlās no kādas ēkas, un steidzās palīgā. Ilgi nedomājot, viņš devās piedūmotajā kāpņu telpā un no dzīvokļa iznesa cilvēku, kurš jau bija bezsamaņā. Nogādājot izglābto ārpus bīstamās vides, viņš vēlreiz devās degošajā mājoklī, lai atrastu otru mājas iemītnieku, bet pats tika iesprostots piedūmotajā dzīvoklī. Ugunsdzēsēji glābēji, ierodoties notikuma vietā, no ēkas izveda abus – gan dzīvokļa iemītnieku, gan drosmīgo iedzīvotāju, kura rīcībai pateicoties jau bija izglābta viena cilvēka dzīvība.