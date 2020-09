Covid-19 testēšanas punktam Liepājā jauna adrese

Liepājas pilsētas pašvaldība informē, ka no 1. septembra mobilajam Covid-19 testēšanas punktam ir jauna adrese. Turpmāk iedzīvotāji Covid-19 testu varēs veikt VCA Liepājas Medicīnas centra telpās, Brīvības ielā 95.

Testēšanas punkts atrodas pretī lielajiem vārtiem no Brīvības ielas puses, tam ir atsevišķa ieeja, kas nodalīta no citu pacientu plūsmas, tādēļ iedzīvotājus, kuriem nepieciešams veikt Covid-19 testu, aicinām sekot ārstniecības iestādes teritorijā izvietotajām norādēm, ievērot pārvietošanās kārtību un doties tieši uz Covid-19 testēšanas telpām, netraucējot reģistratūras un citu ārstniecības personu darbu.

Veselības ministrija ir noteikusi, ka arī turpmāk ikviens, kuram būs aizdomas par inficēšanos, varēs veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu. Lai saprastu, vai tests būtu jāveic, Veselības ministrija aicina izvērtēt, kādi ir bijuši iespējamie riski inficēties:

citu valstu apmeklēšana,

kontakts ar inficētu personu, tai skaitā saņemts aplikācijas “Apturi Covid” paziņojums par kontaktu ar saslimušo,

uzturēšanās publiskā vietā, kur nebija iespējams ievērot 2 metru distanci no citiem,

bieža sabiedriskā transporta izmantošana u. c. riska apstākļi.

Tāpat Veselības ministrija aicina Covid-19 testus veikt personām ar hroniskām slimībām, lai iespējamo inficēšanos atklātu pēc iespējas savlaicīgāk. Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, Veselības ministrija iesaka tomēr vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un rekomendēt veikt Covid-19 testu. Vienlaikus tāpat kā līdz šim valsts apmaksāta Covid-19 testēšana tiks veikta plašam pacientu lokam ārstniecības iestādēs, personām ar darba devēja norīkojumu, sociālās aprūpes centru klientiem un citiem cilvēkiem pēc epidemiologu ieteikumiem.

Pirms došanās uz testēšanas punktu, būtiski atcerēties vairākas lietas.

Bez pieraksta cilvēki uz testu nodošanas vietu doties nedrīkst! Lai pieteiktos valsts apmaksātā testa Covid-19 veikšanai, jāzvana uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no 8.00 līdz 20.00, sestdienās no pl. 9.00 līdz 15.00 un svētdienās no pl. 9.00 līdz 12.00. Pēc reģistrācijas informācija tiks nodota laboratorijai, kuras darbinieks telefoniski sazināsies ar pacientu un informēs par analīžu nodošanas vietu un laiku.

Uz analīžu nodošanas punktu vēlams ierasties ar automašīnu, jo īpaši, ja cilvēkam ir saslimšanas pazīmes. Automašīnu var novietot pretī testu punktam, iebraucot pa lielajiem vārtiem, neaizņemot stāvvietu ilgāk nekā nepieciešams testa veikšanai.

Ja automašīnas nav, bet ir slimības pazīmes un nav iespējas nokļūt testu punktā, neizmantojot sabiedrisko transportu, testēšanu iespējams veikt personas dzīves vietā.

Ja slimības pazīmju nav un testēšana nepieciešama pirms plānveida operācijas vai invazīvas terapijas veikšanas, persona var braukt ar sabiedrisko transportu, ievērojot standarta piesardzības pasākumus.

Obligāti lietot sejas aizsegu (medicīnisko vai higiēnisko sejas masku).

Ierasties norādītajā laikā, lai novērstu nevajadzīgu drūzmēšanos vai lieku gaidīšanu.

Dodoties uz testa veikšanas punktu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Paraugu noņemšanu un izmeklēšanu nodrošina SIA ”Centrālā laboratorija”.