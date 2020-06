Būvkonstrukciju ražotājas "RK Metāls" apgrozījums pērn audzis par 9,2%

AS "UPB" holdingā ietilpstošais būvmateriālu un metāla būvkonstrukciju ražotājs SIA "RK Metāls" pērn strādāja ar 23,265 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,2% lielāks nekā 2018.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga 2,1 reizi un bija 1,587 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn ražotas metāla konstrukcijas, kuras realizētas būvniecības projektos eksporta tirgos. Mašīnbūves jomā sākta plašāka ražošana un montēšana sērijveida konveijeru projektiem finiera ražotnēm, kā arī palielināti sērijveida apjomi metinātu detaļu ražošanai krūmgriežiem un citai lauksaimniecības tehnikai. "RK Metāls" sācis strādāt arī ar maziem kuģu būves projektiem, vēsta LETA.

Pagājušajā gadā "RK Metāls" nodrošināja arvien pieaugošo pieprasījumu pēc metāla konstrukcijām "UPB" holdinga apvienotajos projektos, kā arī pieauga apgrozījums mašīnbūves detaļu un iekārtu ražošanā. Nozīmīgu ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no mātessabiedrības "UPB", kas veic izgatavoto konstrukciju montāžu objektos.

Pērn lielākie "RK Metāls" Zviedrijā realizēti projekti bija dzīvokļu ēka "Stora Frosunda 2" Solnā, biroju ēka "Stockholm New Hus 1" Stokholmā, mācību iestāde "Angstrom" Upsalā, universitātes ēka "Campus Albano Hus 1" Stokholmā, publiskā ēka "Kulturkvartet Orebro" Stokholmā un biroju ēka "SH2020" Upsalā.

Latvijas tirgū realizētie projekti pērn veidoja 14,6% no kopējā ražošanas apjoma. Lielākie projekti bija Nacionālo bruņoto spēku sešu noliktavu būvniecība Ādažos un tirdzniecības ēka Liepājā.

Mašīnbūves lielākie projekti bija 40 konveijeri jaunai finiera ražotnei Slovākijā, elementfasādes un citas detaļas biroju ēkai Zviedrijā, krūmgriežu kausi traktortehnikai klientam Zviedrijā un iekārtas darbam uz kuģiem klientam Norvēģijā.

Vadības ziņojumā teikts, ka nav paredzams, ka Covid-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu stāvokli un darbības rezultātiem. Tomēr nevar izslēgt iespēju, ka stingru ierobežojumu perioda ieilgšana, ieviesto drošības pasākumu pastiprināšana vai šādu pasākumu negatīvā ietekme uz ekonomikas vidi, kurā "RK Metāls" veic komercdarbību, vidējā un ilgākā termiņā varētu negatīvi darbības rezultātus. Uzņēmuma vadība rūpīgi uzrauga situāciju un veiks nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu jaunu notikumu un apstākļu ietekmi.

2018.gadā "RK Metāls" strādāja ar 21,305 miljonu eiro apgrozījumu un guva 746 129 eiro peļņu.

"RK Metāls" reģistrēta 1993.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 99 600 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir "UPB". Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Uldis Pīlēns, Māris Mors un Madara More.

"UPB" ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas jau 26 gadus darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir "MB Betons grupa", "RK Metāls grupa", "Aile grupa", "UPB Energy grupa" un "UPB Nams grupa". Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju.