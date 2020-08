Biedrības namā uzplauks rudens vēstneses - gladiolas

Vasaras beigas Liepājas Latviešu biedrības namā ik gadu tiek noslēgtas ar gladiolu ziedu izstādi. Arī šogad 20. augustā pulksten 13.00 liepājnieki un pilsētas viesi ir aicināti apmeklēt gladiolu ziedu izstādi, kas arī šoreiz priecēs apmeklētājus trīs dienu garumā. Pēc izstādes atvēršanas pulksten 13.30 klātesošie varēs piedalīties izglītojoši informatīvā lekcijā “Modes tendences puķu dobēs”, kuru vadīs Latvijas Universitātes botāniskā dārza bioloģe un lektore Mariana Smona. Taču pirmo reizi ar saviem veidotajiem floristikas mākslas darbiem ekspresizstādē “Ziedu gleznas” viesosies māksliniece Dace Ābele no Saldus, informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Vieni no pēdējiem vasaras vēstnešiem dārzos ir gladiolas, kuras katru gadu augusta noslēgumā ienāk arī Liepājas Latviešu biedrības namā. Arī šogad no 20. – 22. augustam Biedrības nama Foajē būs vērojama gladiolu ziedu izstāde, kas arī šogad tiek veidota sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību, kas pērn atzīmēja savas pastāvēšanas 25. gadu jubileju. Šogad izstādē, ja laika apstākļi būs bijuši vēlīgi, būs iespējams vērot rudens vēstneses, kas uz Liepāju būs mērojušas savu ceļu gan no Kandavas, Vecumniekiem un Jūrmalas, gan arī tepat no Kurzemes selekcionāru un kolekcionāru dārziem. Izstādes atvēršana 20. augustā pulksten 13.00.

Liepājas Latviešu biedrības namā katra ziedu izstāde tiek papildināta ar informatīvi izglītojošām lekcijām. Arī šī gada gladiolu izstāde nebūs izņēmums. Šoreiz lekcijā ar nosaukumu “Modes tendences puķu dobēs” savās zināšanās dalīsies Latvijas Universitātes botāniskā dārza bioloģe un lektore Mariana Smona. Lekcijā viņa stāstīs par pļavas tipa dobēm, kādiem dārziem tās ir piemērotas, bet kādiem nē. Akcents tiks likts arī uz dažādiem modes augiem, piemēram, peonijām, jo nav noslēpums, ka šie ziedi daudzos dārzos iemantojuši arvien lielāku popularitāti pēdējo gadu laikā. Kā modes augus pareizāk izmantot savā dārzā un kādu ietekmi tie atstāj. Uzzināsiet kā sasniegt harmoniju savā dārzā un veidot kompozīciju. Lektore Mariana Smona ir pasniedzēja ar lielu, vairāk nekā 15 gadu, lektora pieredzi. Lasījusi lekcijas Rīgas Starptautiskajā mācību centrā, studijā “Dekor” un Sieviešu Izglītības Centrā. Arī 28 gadu darba pieredze Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, strādājot sākumā tropu mājā un pēc tam zinātniski-pētnieciskajā darbā, palīdzējusi gan praktiskajā darbā, ierīkojot dārzus, gan lekciju sagatavošanā.

Visu dienu garumā līdzās gladiolu ziediem Biedrības namā uzplauks arī floristikas mākslas darbu ekspresizstāde “Ziedu gleznas”, kuras veidojusi māksliniece Dace Ābele no Saldus, kas savus darbus Biedrības nama apmeklētājiem piedāvās aplūkot pirmo reizi. Izstādē redzamajos darbos māksliniece smēlusies iedvesmu no aizvadītajiem saulgriežiem, kas iedvesmoja ar savām košajām kompozīcijām, jo izstādē māksliniece centusies ietērpt vasaru gleznās. D. Ābelei floristikas ziedu gleznu veidošana ir hobijs, kas gadu gaitā pārvērties par praktisku nodarbi un vijas cauri viņas dzīvei, jo līdzās šīm gleznām tiek veidotas arī dažādas galvas rotas, piemēram, vainadziņi un stīpiņas.

Apmeklētāji Liepājas Latviešu biedrības namā tiek gaidīti, ja tiem nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos. Plašāka informācija par Biedrības nama darbību pieejama interneta vietnē www.biedribasnams.lv.

Gladiolu ziedu izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma 20. augustā no plkst. 13.00 – 19.00. Taču 21. – 22. augustā izstāde apskatāma no plkst. 10.00 – 19.00. Vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un izglītojošās lekcijas Liepājas Latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.