Biedrības namā ar dāliju ziedu izstādi tiks noslēgta ziedu izstāžu sezona

No 11. – 13. septembrim Liepājas Latviešu biedrības namā būs vērojama vasaras noslēdzošā ziedu izstāde, kurā būs aplūkojamas daudzveidīgās dālijas. Izstādes atvēršana 11. septembrī plkst. 13.00. Pēc izstādes atvēršanas plkst. 13.30 apmeklētāji tiek aicināti uz zemnieku saimniecības "Bērziņi" speciālista Didža Bērziņa lekcija "Zaļās sienas jeb vertikālie dārzi". Taču Ildzes Oses ekspresizstādē “Ziedu portreti” trīs dienu garumā būs vērojama gleznotu ziedu daudzveidība, informē SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere .

Ik gadu septembrī, tuvojoties dzestrākam laikam, rudenīgās dālijas ir pēdējie ziedi, kas vērojami Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē. Arī šis gads nebūs izņēmums un no 11. – 13. septembrim Biedrības namā noslēgsies apmeklētāju iemīļotais vasaras ziedu izstāžu cikls, kurā dālijas pārsteigs gan ar plašu krāsu amplitūdu, gan vizuālajiem veidoliem. Šogad, ja laika apstākļi būs bijuši labvēlīgi, izstādei dāliju ziedus būs sarūpējuši dāliju audzētavas "Žīgursala" selekcionāre Rita Zaļā no Valmieras novada, dāliju audzētavas “Tubera” kolekcionāre Maija Breikša no Valmieras novada, Latvijas Universitātes Botāniskais dārza selekcionāre Inese Mellace un Andris Leimants no Grobiņas novada.

Turpinot apmeklētāju iemīļoto tradīciju, arī šogad Liepājas Latviešu biedrības nama apmeklētājiem visu trīs dienu garumā būs iespēja ne tikai aplūkot dažādās un krāšņās dāliju šķirnes, bet arī piedalīties balsošanā, kurā ikviens klātesošais varēs atdot savu balsi un izvēlēties šķirni, kas pelnījusi titulu – Liepājas 2020. gada dāliju karaliene.

Pēc izstādes atvēršanas plkst. 13.30 klātesošie būs aicināti piedalīties zemnieku saimniecības "Bērziņi" speciālista Didža Bērziņa bezmaksas informatīvi izglītojošajā lekcijā "Zaļās sienas jeb vertikālie dārzi". Ar katru gadu telpas mums apkārt paliek ar vien mazāk, kas nozīmē to, ka arī skaista dārza iekopšanai vieta var tikt ierobežota. Tādēļ vertikālie dārzi jeb vertikālās sienas ir veids kā padarīt apkārtējo vidi krāšņāku un estētiski pievilcīgāku, neaizņemot daudz vietas dārzā. Vertikālajiem dārziem ir dažādi pielietojumi kā ārtelpās, tā arī iekštelpās. Ārtelpās vertikālie dārzi var kalpot gan par norobežojumiem, dažādiem dekoriem, gan arī krāšņiem ēku papildinājumiem. Taču iekštelpās šie dārzi var tikt izmantoti, lai pasākumam uzburtu brīnišķīgu atmosfēru. Zemnieku saimniecība „Bērziņi” savu darbību sāka 1991. gadā kā ģimenes uzņēmums un šobrīd ir viena no lielākajām stādu audzētavām Kurzemē.

Vairāku gadu garumā ziedi vasaras un rudens sezonā uzplaukst ne tikai dzīvē, bet arī dāžādu mākslinieku radītajos darbos. Šogad noslēdzošajā ziedu izstādē būs vērojama mākslinieces Ildzes Oses ekspresizstāde “Ziedu portreti”. Ildze Ose ir starptautiska māksliniece, gleznotāja un dizainere, kura guvusi pieredzi starptautiskās izstādēs. Par saviem darbiem viņa stāsta: “Daba ir mans lielākais iedvesmas avots - es mīlu radīt gleznas ar drosmīgām krāsām eļļas un akrila tehnikā”.

Apmeklētāji Liepājas Latviešu biedrības namā tiek gaidīti, ja tiem nav elpceļu infekcijas slimības simptomu (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī, ja personai nav noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus. Apmeklētāji tiek aicināti ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos. Plašāka informācija par Biedrības nama darbību pieejama interneta vietnē www.biedribasnams.lv.

Dāliju ziedu izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma 11. septembrī no plkst. 13.00 – 19.00. Taču 12. – 13. septembrī izstāde apskatāma no plkst. 10.00 – 19.00. Vasaras un rudens sezonā ziedu izstādes un izglītojošās lekcijas Liepājas Latviešu biedrības namā pieejamas bez maksas.