Bezmaksas latviešu valodas kursus gatavojas beigt 53 liepājnieki

Šajā mācību gadā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajos bezmaksas latviešu valodas kursos valsts valodas prasmes pilnveido vairāk nekā 50 iedzīvotāji ar un bez valsts valodas priekšzināšanām. Kursi notiek kopš mācību gada sākuma un tuvojas noslēgumam trīs skolās - A. Puškina 2. vidusskolā, Liepājas 7. vidusskolā un Liepājas 3. pamatskolā.

Decembra beigās latviešu valodas kursus Liepājas 3. pamatskolā jau pabeidza pirmie 15 iedzīvotāji, kuri strādā un deklarēti Liepājā. Nodarbības notika trīs reizes nedēļā – pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00. Dalībnieku skaits sākotnēji bija 20 cilvēku, taču kursus pabeidza 15.

Kā pastāstīja kursu vadītāja Māra Jēkabsone, šogad, komplektējot grupu, netika precizēts dalībnieku zināšanu līmenis, tāpēc kursu gaitā grupas dalībniekus nācās sadalīt divās grupās. Pirmajā grupā apmācība notika augstākajā līmenī, tajā piedalījās bērnudārzu darbinieki, kā arī firmu īpašnieki, kuru mērķis bija pilnveidot valsts valodas prasmes.

Otrajā grupā apmācība notika zemākajā līmenī – to apmeklēja dalībnieki, kuri Latvijā dzīvo neilgu laiku, kā arī dalībnieki, kuriem nepieciešama valsts valodas atestācija. “Pozitīvi vērtējama abu grupu patiesā vēlme apgūt un pilnveidot valsts valodas zināšanas. Bieži pēc nodarbībām kursu dalībnieki uzdeva jautājumus par uzdevumiem un tekstiem, kā arī par prasībām valsts valodas atestācijā”, stāsta Māra Jēkabsone.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā kursi 19 dalībniekiem notiek kopš 3.oktobra. Dalībnieku vecums, zināšanu un prasmju līmenis ir dažāds, tomēr ir izdevies saliedēt labu kolektīvu ar motivāciju apgūt latviešu valodu un iepazīties ar mūsu tautas kultūru, stāsta kursu vadītāja Līga Kalugina. Trīs kursu dalībnieki ir no Ukrainas, kuri dzīvo Latvijā mazāk par trim gadiem. Kursu dalībnieki apmeklēja arī Amatnieku namu un iepazinās ar daiļamata meistariem un viņu veikumu, pabija ekskursijā Rīgā, apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Latviešu valodas kursos Liepājas 7. vidusskolā arī šajā mācību gadā mācīties gribētāju skaits bija tik liels, ka grupa tika nokomplektēta stundas laikā. Visus interesentus uzņemt nebija iespējams.

Pieredze liecina, ka parasti ir kursanti, kuri mācības pārtrauc, tāpēc sākumā grupā tika uzņemti 26 cilvēki, stāsta kursu vadītāja Ginta Lūse.Vidēji kursantu zināšanas bija A1 līmenī. Tagad, kad lielākā daļa nodarbību jau aiz muguras, grupā palikuši 19 kursanti. Šie cilvēki ir motivēti, ar interesi piedalās nodarbībās, attīsta visas valodas prasmes.

Kursantu vidū ir pirmsskolas izglītības skolotājas, pārdevējas, pavāres, šuvējas, bibliotekāre, strādnieki u.c.

Liepājas pašvaldība jau piecus gadus organizē bezmaksas latviešu valodas apmācību cittautību iedzīvotājiem, kuri strādā un deklarēti Liepājā. Kursu mērķis ir palīdzēt liepājniekiem bez valsts valodas zināšanām integrēties pilsētas sabiedrībā, vairāk izmantot latviešu valodu kā saziņas līdzekli profesionālajā, kultūras dzīvē, ikdienas saskarsmē, kā arī palīdzot saviem bērniem mācībās. Apmācību kurss paredzēts 120 stundām pa 4 stundām nedēļā. Apmācību veic skolu pedagogi, kuriem ir atbilstošs sertifikāts latviešu valodas mācīšanai.