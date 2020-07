Bērnu vecāki aicināti pieteikt bērnus bezmaksas vasaras veselības nometnei

Lai veicinātu bērnu fizisko un garīgo veselību un sniegtu jaunas zināšanas veselīgu paradumu apgūšanā, no 13. līdz 17. jūlijam Liepājā norisināsies divas veselības nometnes bērniem divās vecuma grupās – no 7 līdz 10 gadus veciem bērniem un no 11 līdz 14 gadus veciem bērniem. Nometnes norisināsies Liepājas Raiņa 6. vidusskolas telpās un sporta laukumā no pl. 9.00 līdz 16.00.

Nometnēs paredzētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselīga dzīvesveida jautājumiem: fizisko aktivitāti, veselīgu uzturu, emociju kontroli un vadīšanu, atkarību jautājumiem, drošību, savstarpējo attiecību veidošanu, informē Liepājas pašvaldība.

Nometņu laikā notiks veselīgu ēdienu gatavošanas meistarklases un nodarbības uztura speciālista vadībā, mākslas terapeita un psihologa nodarbības, sporta spēles, saliedēšanās pasākumi un vēl citas bērnu vecumam atbilstošas un saistošas aktivitātes.

Paralēli notiks divas nometnes, un tās tiks organizētas divās vecuma grupās: bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem un bērniem vecumā no 11 līdz 14 gadiem. Katrai vecuma grupai notiks viena nometne. Dienas nometnē bērniem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana trīs reizes dienā.

Nometnes norisināsies piecas dienas pēc kārtas Liepājas Raiņa 6. vidusskolas telpās un sporta laukumā, Ganību iela 106 no pl. 9.00 līdz 16.00.

Vietu skaits nometnē ir ierobežots, tāpēc pieteikšanās tiek organizēta tikai rakstot uz e-pastu anna@onplate.lv. Pieteikumā jānorāda bērna vārds, uzvārds un vecums. Bērni nometnē tiks uzņemti rindas kārtībā pēc iesūtītā e-pasta laika.

Lai piedalītos nometnē, par dalībnieku ir jāiesniedz ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma iegūta ģimenes ārsta izziņa, kurā apliecināts, ka dalībniekam nav infekcijas slimību pazīmes un dalībnieks nav bijis kontaktā ar infekcijas slimības Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Bez ārsta izziņas bērns nometnē netiks uzņemts.

Nometnes organizē Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA “OnPlate”.

Veselības nometnes tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros.