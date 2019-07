AS “Liepājas Papīrs” darbu sāk hibrīddrukas iekārta

Piektdien. 19. jūlijā, AS “Liepājas Papīrs” ražotnē tika atklāta Baltijā pirmā hibrīddrukas iekārta MPS EF SYMJET, kura apvieno fleksogrāfijas drukas sniegumu un digitālās drukas iespējas.

Uzņēmuma vadītājs Normunds Jansons kā galveno jaunās iekārtas priekšrocību uzver, ka “ar šo iekārtu vienas stundas laikā varam saražot to, kam veltījām nesalīdzināmi vairāk laika, strādājot ar iepriekšējo digitālās drukas iekārtu”.

AS “Liepājas Papīrs” pārdošanas nodaļas vadītājs Artūrs Gabaliņš . piebilst, ka “hibrīddrukas segmentā mūsu reģionā būsim celmlauži, un tas ir liels izaicinājums un vienlaikus liela iespēja.”

Plašāk par jaunās iekārtas priekšrocībām un atklāšanas pasākumu lasiet lasiet 25. jūlija “Kursas Laikā”.