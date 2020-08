Ar praktiski izzinošām aktivitātēm aicina iepazīt Baltijas jūras piekrastes vērtības

Lai iedzīvotājus plašāk iepazīstinātu ar Baltijas jūras piekrastes vērtībām, 21. augustā Liepājas pludmalē, pie centrālās glābšanas stacijas, tiks organizētas vairākas praktiski izzinošas aktivitātes, kurās apmeklētāji varēs līdzdarboties, lai iepazītu vismazākos jūras iemītniekus, izprastu piekrastes dabas norises un vides saudzēšanas nozīmi.

Viena no Liepājas lielākajām vērtībām ir jūra, tāpēc Liepājas pašvaldība Vides dienas ietvaros aicina ikvienu interesentu caur dažādām ar vides izglītību saistītām aktivitātēm izzināt Baltijas jūras piekrastes bioloģisko daudzveidību, informē Liepājas pašvaldība.

21. augustā no plkst. 12.00 līdz 15.00 Zilā karoga pludmale iepretim centrālajai glābšanas stacijai, kā arī glābšanas stacijas teritorija tiks pārvērsta par izziņas un pētniecības vietu, kur katrs varēs izmēģināt dažādas aktivitātes:

Jūras iemītnieku pētīšana (pētnieciskā tīkla vilkšana piekrastē, lai uzzinātu, ko var sastapt jūras ūdenī),

Apslēpto dārgumu meklēšana (smilts sijāšana piekrastē, lai noskaidrotu, vai kāds tajā mīt),

Jūras sāļuma noteikšana (noskaidro, cik sāļa ir Baltijas jūra dažādās vietās, cik tā ir sāļa salīdzinoši ar citām jūrām un okeāniem),

Plastmasas ceļojums pa jūru (izzini, cik liels ir plastmasas piesārņojums jūrā),

Ieniršana jūras dzelmē (apskati ūdenslīdēja tērpu un instrumentus, iepazīsti aizraujošo jūras zemūdens pasauli akvārijos un videofilmā),

Izzināt jūras planktonu (ieraugi mikroskopā zooplanktonu un noskaidro tā nozīmi jūrā.

Ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldība aicina ikvienu liepājnieku un pilsētas viesi būt atbildīgam un neapmeklēt pasākumu, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes.

Visas aktivitātes Vides dienas ietvaros organizē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļa sadarbībā ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.

Pasākuma aktivitātes tiks īstenotas Zilā karoga programmas ietvaros. Ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta pasaules Vides diena. Šogad aktivitātes tiek īstenotas vēlāk, saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Katru gadu Vides dienai ir sava devīze, šogad tā ir "Laiks dabai" – par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un kas to apdraud.

Aktivitātes tiks nodrošinātas sekojošu projektu ietvaros:

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts "Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping (COMPLETE)", 2017–2021,

atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai (nr. 1.1.1.2/16/I/001) “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai”, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/465.