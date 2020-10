Ar īpašu stāstu instalāciju “Multihouse” noslēdzas Eiropas projekts “Future DiverCities”

Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Eiropas Komisijas programmu “Radošā Eiropa” pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā īstenos stāstu instalāciju “Multihouse”. Šī būs noslēdzošā projekta “Future DiverCities” aktivitāte Liepājā, "Rekurzemi" informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Sabiedrisko attiecību vadītāja Katrīna Vectirāne.

Instalācija atveidos astoņu cilvēku stāstus, veicinot sabiedrības izpratni par sociālo daudzveidību. Stāstus veidos gan dažādu tautību Liepājas iedzīvotāji, gan cilvēki no atšķirīgiem dzīves stiliem un vecuma grupām, kā arī atspoguļos, kāda ir ikdiena cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Galvenais aicinājums ir liepājniekus un pilsētas viesus virzīt uz saliedētu sabiedrību un mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. Projekts uzsver, cik svarīgi ir izrādīt cieņu pret saviem līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās. Skaistums slēpjas dažādībā. Katrs pilsētas iedzīvotājs unikāls un atšķirīgs, un tieši tas dara mūs bagātus. Gaismas objekts vēsta, ka nav viena pareiza standarta, kādam būtu jābūt cilvēkam, katram ir tiesības būt sev pašam.

Projekts “Future DiverCities” (Nākotnes DažādPilsētas), kurā aktīvi iesaistījusies arī Liepāja, ir desmit Eiropas un Kanādas partneru iniciatīva, kuru finansē Eiropas komisijas programma “Radošā Eiropa”. Projekta būtība ir pētīt mākslas un radošuma nākotnes ilgtspēju Eiropas pilsētvidēs. Projekts iesaista vietējo sabiedrību un apskata kultūras daudzveidību, vienlaikus apvienojot Eiropas vadošo radošuma centru tīklu, rosinot un atbalstot radošumu un inovācijas, attīstot topošos talantus un palīdzot radīt mākslas un radošo darbu izplatīšanas tīklu. Liepājas Kultūras pārvalde projektā ir viens no 8 partneriem, līdzās Savonia Universitātei no Somijas un nevalstiskām organizācijām “1DLAB” un “Seconde Nature” (Francija), “Public Art Lab” (Vācija), “ANTI festival” (Somija), “BEK” (Norvēģija) un “Kontejner” (Horvātija).

Projekts fokusējies trīs virzienos - mūzika, digitālā māksla un ielu māksla, kas realizējies caur virkni aktivitāšu - rezidences, laboratorijas un konferences, iesaistot pieredzējušus kultūras darbiniekus un radošās organizācijas. Caur sadarbības procesiem ar prasmju apmaiņu, zināšanu nodošanu, mācīšanos no citu pieredzes, sabiedrības iesaisti un mākslinieku, auditorijas, kopienas attīstītību, kolektīvi, projekta ietveros stiprināta saikne starp iedzīvotājiem, kopienām un radošumu, izveidota nākotnes vīzija mākslai , kura iesaista kopienas mākslā gan kā patērētājus, gan tā radītājus. Viens no veiksmīgi īstenotajiem projektiem norisinājās Liepājā, 2019. gada septembrī- Liepājas Kultūras pārvaldes organizētais Sociālo inovāciju forums.

Stāstu instalācija “Multihouse” ir viens no apskates objektiem Kultūras pārvaldes organizētajā gaismas pastaigā “Izgaismotā Liepāja”. Četru dienu garumā no 21. līdz 24.oktobrim katru vakaru no pulksten 19.00 līdz pulksten 23.00 varēs aplūkot gaismās pārvērsto Liepāju un kājām izstaigāt īpaši radītu gaismas objektu maršrutu. “Multihouse” stāsts tiks atspoguļots uz Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas ēkas fasādes, Zivju ielā 7. Liepājas “Multihause” stāstu arī plāno izrādīt bijušā Berlin-Tempelhof Airport galvenā zālē “Living the city” projekta noslēguma festivāla laikā šī gada decembrī.

“Multihouse” gaismas objekta autors ir Andris Vētra un projektu realizē Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Eiropas Komisijas programmu “Radošā Eiropa”.