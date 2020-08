Aktīvā dzīvesstila piekritējus aicina piedzīvot aizraujošu vasaru Liepājā

Visa augusta garumā “BB Wakepark” (Karosta, Beberliņi) piedāvā Liepājā vēl nebijušas aktīvā tūrisma iespējas – “BB Summer Bootcamps”, kas ir četras atšķirīgas nometnes ar fokusu uz slackline, veikbordu, jogu, vai sērfu un sērfskeitu, informē projekta komunikācijas vadītāja Iveta Vēvere.

“Angļu valodā ir precīzāks apzīmējums – bootcamps. Tie ir uz konkrētu aktivitāti fokusēti intensīvi treniņu apmācību kursi. Katrs no šiem bootcampiem trīs dienu garumā piedāvā apgūt jaunas iemaņas un piedzīvot vēl nebijušas sajūtas. Lai gan mūsu bāzes vieta būs veikparks, apgūt varēs ne tikai veikošanu, bet arī veikparkam neraksturīgas aktivitātes – balansēšanas mākslu, jeb slackline, jogu, sērfu un sērfskeitu” stāsta Santa Vēvere, “BB Wakepark” vadītāja, kas pati labprāt piedalītos visās minētajās nometnēs, “Tas būs tiešām aizraujoši! Esam piesaistījuši profesionālus attiecīgo jomu instruktorus, kuriem tas nav tikai sports, bet dzīvesstils. Piedalīties aicinām gan iesācējus, kas šīs aktivitātes apgūs no pašiem pamatiem, gan arī tos, kas varēs savas prasmes pilnveidot profesionālā līmenī.”

“BB Summer Bootcamps” sērija iesāksies ar slackline nometni no 12. – 14. augustam, ko vadīs slackline kultūras aizsācējs Latvijā Uģis Čakars. Tai sekos veikbords no 17. – 19. augustam ar vienu no izcilākajiem veikbordistiem, kā arī atzītākajiem veikborda instruktoriem Dmitriju Zeiglišu priekšgalā. Jogas un meditācijas nometni no 20. – 22. augustam vadīs pieredzes bagātā jogas speciāliste Agnese Erba. Savukārt sērfa un sērfskeita nometne no 26.- 28. augustam notiks Latvijas sērfa pioniera, “Boards.lv” izveidotāja Renāra Bīrmaņa vadībā. Dzīvošana – turpat uz vietas “BB Camping” bungalow tipa mājiņās, vai teltīs.

Nometnes dalībniekiem būs iespēja savus spēkus izmēģināt arī piedzīvojumu parkā “Tarzāns”, bet pēc saspringtās aktīvās dienas daļas relaksēties pirtiņā un baļļā. Neizpaliks šāda veida pasākumiem tik svarīgā detaļa – nesteidzīgie vakari ar iedvesmojošām sarunām un stāstiem pie ugunskura.