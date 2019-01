Aizvadīto dienu spēcīgais vējš saudzējis Kurzemes jūras piekrasti Pāvilostas novadā un Jūrkalnē

Aizvadītajās dienās piedzīvotais spēcīgais vējš šoreiz saudzējis Kurzemes jūras piekrasti un to stāvkrastus, noskaidroja aģentūra LETA.

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis sacīja, ka vēja brāzmas šoreiz nekādus postījumus Jūrkalnes stāvkrastam nav nodarījušas.

Lai arī Reķim pašam vēl nav bijusi izdevība apsekot Labraga stāvkrastu, kas vēl pavisam nesen piedzīvoja krasta nogruvumu, viņš domā, ka šoreiz spēcīgais vējš un līdz ar to arī jūras viļņi krastu būs saudzējuši, jo arī cilvēki pagaidām nav ziņojuši par krasta nogruvuma novērojumiem.

Arī Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova bilda, ka Pāvilostā un novadā vējš nav nesis nekādus postījumus. Ir nolūzuši vien zari un daži apgāzušies žogi. Jūras krasts nav bojāts un pludmalei tuvu esošās mājas un citi īpašumi nav skarti.

Vien Sakas upē cēlies ūdens līmenis un pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja nedaudz applūdusi Laivu mājas vēsturiskā, laukakmeņu bruģētā slipe.

Jau ziņots, ka vakar Liepājas ostā tika reģistrētas ziemeļu vēja brāzmas līdz 29 metriem sekundē, un ļoti stiprs vējš pūta visā Kurzemes rietumkrastā.

Tā kā vējš pūta paralēli Kurzemes rietumu krastam, stiprākās brāzmas skāra tikai jūras malu un tālāk no jūras vējš bija krietni mierīgāks.