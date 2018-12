"airBaltic" palielina lidojumu skaitu no Rīgas uz Liepāju

Ceturtdien vizītē Liepājā Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss paziņoja, ka "airBaltic" no 2019. gada vasaras sezonas palielinās iekšzemes lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju no trīs līdz pieciem reisiem nedēļā. Tādējādi tiks uzlabots savienojums starp šīm abām pilsētām, kā arī no Liepājas uz citiem galamērķiem airBaltic maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos, informē A/S Air Baltic Corporation Starptautiskā lidosta “Rīga” Korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

airBaltic izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: “Palielinot nedēļā veikto lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju, mēs uzlabosim Liepājas savienojamību ar pasauli. Šāds iekšzemes pakalpojums ir nozīmīgs reģiona ekonomikai. Mēs piedāvājam pilnveidotas lidojumu iespējas gan biznesa, gan atpūtas ceļotājiem.”

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos: “Pilsētai lidojumu regularitātes intensificēšana ir ļoti nozīmīgs notikums, jo paver jaunas iespējas sasniedzamības ziņā – gan liepājniekiem ir ērtāk un vienkāršāk plānot savus ceļojumus, gan arī pilsētas viesiem no Rīgas vai citām Eiropas pilsētām kā Roma, Londona, Stokholma vai Parīze ir lieliska iespēja atlidot, piemēram, piektdienas vakarā, brīvdienas pavadīt pie jūras vai baudot plašo un kvalitatīvo kultūras piedāvājumu, bet jau pirmdien rīta agrumā būt atpakaļ un ar uzkrātiem spēkiem pievērsties saviem ikdienas darbiem. Tūrisma nozarē šī ir ļoti gaidīta ziņa, un tagad Liepāja piecas dienas nedēļā ir sasniedzama gan ar prāmi no Vācijas, gan arī pa gaisa ceļiem.”

Papildus šim paziņojumam Martins Gauss arī apsveica Liepāju, kas spējusi ierindoties starp Latvijas mīlētākajām pilsētām. Par godu Latvijas simtgadei airBaltic vēlējās veicināt Latvijas atpazīstamību starptautiskā līmenī un pēc īpaša balsojuma nosaukusi tās 14 Airbus A220-300 lidmašīnas mīlētāko Latvijas pilsētu vārdos. Kopumā balsojumā tika saņemtas 98 000 balsis. Liepāja ierindojās 12. vietā ar 3 589 balsīm.

"Kā Latvijas vadošais eksporta zīmols mēs investējam resursus, lai veicinātu Latvijas atpazīstamību pasaulē. Tagad mēs apmeklējam skaistās pilsētas, kuru vārdos nosauktas lidmašīnas, lai katru no tām apsveiktu individuāli," piebilda Martins Gauss.

airBaltic lidojumus maršrutā Rīga – Liepāja veiks piecas reizes nedēļā ar Bombardier Q400 NextGen lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot aptuveni 40 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir no 15 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. Pilns airBaltic piedāvāto lidojumu saraksts pieejams uzņēmuma mājaslapā www.airBaltic.com.