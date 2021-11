Aicinājums pieteikt izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 mājās

Iedzīvotājiem, kas nevar atstāt savu gultasvietu jeb pilnībā asistējamām personām ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem, personām, kas vecākas par 80 gadiem un personām, kas vecākas par 70 gadiem, ja tām ir apgrūtināta nokļūšana līdz vakcinācijas iestādei, ir iespējams pieteikt izbraukuma vakcināciju pret Covid-19 mājās, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas pašvaldība.

Reaģējot uz saņemtajām sūdzībām par to, ka, piesakot izbraukuma vakcināciju mājās pa tālruni 8989, iedzīvotāji ilgstoši nevar saņemt šo pakalpojumu, informējam, ka par šādiem gadījumiem var ziņot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā pa tālruni 63 404 747. Tādā gadījumā informācija tiks nodota vienam no diviem izbraukuma vakcinācijas veicējiem Liepājā (SIA “L. Atiķes doktorāts” vai VCA Liepājas Medicīnas centram), kas nepastarpināti sazināsies ar vakcinācijas pieteicēju un vienosies par pakalpojuma saņemšanu.

Senioru un personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem mājas vakcinācijas pieteikšanā īpaši aicinām iesaistīties viņu ģimenes locekļus vai atbalsta personas. Šobrīd tieši šajā iedzīvotāju grupā, kura ir īpaši pakļauta smagas Covid-19 slimības gaitas riskam, ir viszemākā vakcinācijas aptvere. Kopumā Liepājā vecuma grupā 90 gadi un vairāk vakcinācijas procesu uzsākušas tikai 38% personu no kopējā iedzīvotāju skaita šajā vecuma grupā.



Liepājas pašvaldība atgādina, ka pat ja persona pati no mājas neiziet, pastāv iespēja inficēties ar Covid-19 no personām, kas veic aprūpi vai citiem mājsaimniecības locekļiem.