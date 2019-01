Liepājas tirdzniecības nams “Kurzeme” sadarbībā ar biedrību “Tu esi gaidīts” aicina uz otro "Māmiņu institūts" lekciju ciklu, kas norisināsies 26. janvārī no pulksten 12:00 - 15:30 tirdzniecība nama 4. stāvā.

Katrīna Puriņa-Liberte, kura ir labi zināma topošo un jauno vecāku lektore, apskatīs vairākas aktuālas tēmas: kā sagatavoties tādām dzemdībām, kādas vēlas piedzīvot topošā māmiņa, ķermeņa un prāta sagatavošana dzemdībām, kā pārvarēt bailes no dzemdībām, svarīgākās aktualitātes jaunajai ģimenei, kam būtu jāpievērš uzmanība pēcdzemdību periodā - rūpes par sevi, rūpes par mazuli, rūpes par partnerattiecībām, informē TN “Kurzeme” mārketinga vadītāja Alīna Skangale.

Otrajā lekcijā Katrīna pastāstīs par to, kā sievietēm sakārtot savu iekšējo pasauli, kā plānot laiku, kā mūsdienu saspringtajā laikā iemācīties atrast laiku rūpēm par sevi un kādēļ tas ir jādara. Viņa runās arī par to kā atrast savu ceļu - gan ģimenes dzīves realizācijā, gan karjerā, kā atrast līdzsvaru mūsdienu steidzīgajā ikdienā un citas aktuālas tēmas.

Dūla Inga Vaivode iepazīstinās ar to, kas tad ir īsti dūla, ko viņa dara un kur viņu atrast. Tāpat stāstīs par to, cik liela nozīme ir dzemdībās klātesošajiem cilvēkiem un kā izveidot savu atbalsta komandu. Paralēli lekcijām visiem lekciju cikla dalībniekiem būs iespēja piedalīties momentloterijā un laimēt dāvanu komplektu no pasākuma atbalstītāja - veikala KIDZ ONE.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni 29241413 (norādīt vārdu, uzvārdu, e-pastu) vai sūtot epastu uz infocentrs@tnkurzeme.lv.

TN “Kurzeme” sadarbībā ar biedrību “Tu esi gaidīts” 2018. gadā nogalē uzsāka izglītojošu projektu Liepājā – ikmēneša lekciju ciklus topošiem un esošiem vecākiem “Māmiņu institūts”. Topošiem un esošiem vecākiem ir iespēja bezmaksas apmeklēt lekcijas par tādām aktuālām tēmām, kā mājdzemdības, gatavošanās dzemdībām un dzemdības, topošās māmiņas uzturs un sportošana, skaistumkopšana, bērnu audzināšana un attīstība, bērnu uzturs un ēšanas paradumi, uzdot jautājumus pieredzējušiem speciālistiem un piedalīties konkursos, saņemt īpašos piedāvājumus no tirdzniecības nama un sadarbības partneriem.