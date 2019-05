Aicina iepazīties ar pārgājiena "Coastline Trek" svarīgāko informāciju par sagatavošanos dalībai pārgājienā un pārgājiena norisi

Līdz starptautiskajam piekrastes pārgājienam “Coastline Trek'19: Liepāja with Gjensidige” atlikusi tikai viena diena! Aicinām iepazīties ar pārgājiena jaunumiem, kā arī tehnisko un svarīgāko informāciju par sagatavošanos un norisi.

Ierodoties uz pasākumu, iesakām necensties piebraukt pēc iespējas tuvāk starta zonai (Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, Latvia, GPS: 56.509482, 20.992393), lai nebūtu jāuzkavējas sastrēgumos. Ja paliksiet pašā Liepājā, vislabāk savu automašīnu atstāt pie dzīvojamās vietas, bet līdz startam aiziet kājām vai izmantot sabiedrisko transportu. Tāpat iesakām ieklausīties mūsu komandas biedros, kuri regulēs apriti pasākuma transporta novietošanas zonās un palīdzēs jums raitāk novietot savus transportlīdzekļus, informē organizatori.



Pārgājiena organizatori ir sagatavojuši karti ar dalībniekiem noderīgu informāciju, tai skaitā auto pieturas vietām. Karte pieejama šeit: www.ej.uz/karte-cosatlinetrek19

Lai gan iepriekšēja reģistrācija internetā norisināsies līdz pat pasākuma sākumam, interesentiem būs iespējams reģistrēt dalību gājienā Liepājā, pasākuma dienā starta zonā. Dalībnieki jebkurā laikā drīkst mainīt savus reģistrācijas datus internetā pašapkalpošanās veidā, kā arī starta pakešu iepriekšējas saņemšanas laikā vai pasākuma dienā starta zonā.

Starta pakešu un iegādātās atribūtikas saņemšana pasākuma dienā sāksies 15 minūtes pirms izvēlētā maršruta starta paziņošanas, bet iepriekšēja to saņemšana notiks jau šovakar, 10. maijā, no plkst. 18:00 līdz 22:00 Liepājas pludmales kafejnīcā „Red Sun Buffet”

Pārgājienu var uzsākt katram ērtākā laikā, ievērojot norādīto starta laika intervālu, kas ir atkarīgs no izvēlētā maršruta:

7:00-9:00 100 KM

7:00-9:00 75 KM

7:00-9:00 50 KM

9:00-14:00 25 KM

11:00-14:00 15 KM

Visiem dalībniekiem obligāti jāņem līdzi:

Dalībnieka biļeti (Nav obligāti jāizdrukā, pietiks, ja to uzrādīsiet elektroniskā versijā savā telefonā.);

Mobilo telefonu (Atcerieties to kārtīgi uzlādēt. Ja iespējams, paņemiet līdzi arī ārējo bateriju);

Papildus drēbes (Siltākas un obligāti mitrumu necaurlaidīgas, paredzētas vēsākam vakaram vai sliktākiem laika apstākļiem);

Personīgo aptieciņu (Saules aizsargkrēms, plāksteri, vazelīns un citi jums nepieciešami līdzekļi).

50, 75 un 100 km maršrutu dalībniekiem līdzi jāņem:

lukturi (Ciklopa vai rokas lukturi. Daļu maršruta veiksiet pa tumsu, kur ceļš tiks atzīmēts ar gaismu atstarojošiem elementiem, tādēļ lukturis būs neaiztājams palīgs.)

Atstarotāju (Tas ir obligāts personīgās drošības garants. Par šī pārgājiena dalībniekiem ir parūpējušies Gjensidige apdrošināšanas eksperti, tāpēc visi dalībnieki savās starta paketēs atradīs atstarotāju komplektu. Jums vien jāatceras to piestiprināt!)

Aicinām Jūs pievienoties ceļojumam uz dabai draudzīgāku vidi ap mums! Šī pārgājiena laikā visi dalībnieki ar savu taru (tējai, putrai u.tml.) tiks apkalpoti ārpus kārtas atsevišķās rindās pie dzērienu un pārtikas izdales punktiem, bet visiem, kas starta zonā ieradīsies ar savām krūzītēm, Trenktura pārgājienu draugi „Vero Cafe“ piemēros 10% atlaidi karstajiem dzērieniem.

Punktos būs izvietotas trīs veidu atkritumu kastes (šķirojamie atkritumi, tara, citi atkritumi), kuras lūdzam izmantot tām paredzētam nolūkam.

Diplomi dalībniekiem tiks izsniegti tikai pēc pieprasījuma.

Personām, kuras reģistrācijas laikā izvēlējušās cenas tipu ar atlaidi, saņemot savu starta paketi, būs jāuzrāda atlaides saņēmēja statusu apstiprinošu dokumentu. Personas līdz 16 gadu vecumam pārgājienā var piedalīties tikai kopā ar vecākiem, aizbildņiem vai treneriem. Dalībniekiem no 16 līdz 18 gadu vecumam, vēloties piedalīties pārgājienā bez vecākiem vai aizbildņiem, reģistrācijas laikā jāiesniedz viņu brīvā formā rakstītu atļauju.

Informējam, ka 2019. gada 11. maijā no plkst. 6:00 līdz 18:00 tiks organizēta vienvirziena satiksme ar iespēju stāvēt abās ielas malās šādos posmos:

Kūrmājas prospekts no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai;

Zvejnieku alejas posmā no Kūrmājas prospekta līdz Roņuielai.

Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!