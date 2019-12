Abonementa biļetes braucienam maršrutā Grobiņa-Liepāja varēs iegādāties četrās vietās

Ar 2020. gada 1. janvāri abonementa biļetes braucienam maršrutā Nr.6912 Liepāja–Grobiņa un Nr.6904 Liepāja–Dubeņi varēs iegādāties četrās tirdzniecības vietās, informē Grobiņas novada pašvaldība.

* Biedrības "Grobiņas Spēkavots" tirdzniecības vietā "Martas kiosks" (Grobiņā Lielā iela 56A, darba laiks: trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.12.00 līdz 18.30, sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00),

* SIA „Grobiņas Namserviss" (Grobiņā, Celtnieku ielā 36, darba laiks: pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.

8.30 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00),

* Liepājas autoostā (Liepājā, Rīgas ielā 71, darba laiks katru dienu no plkst. 6.00 līdz 20.30, informatīvais tālrunis 63422754),

* Picērijā "Pizza Shop" (Liepājā, Kuršu ielā 30, darba laiks katru dienu no 11.00 līdz 22.00).

Kartes un abonementu iegādes abonementa tirdzniecības vietas var tikt papildinātas. Papildu informācija pieejama mājaslapā www.lap.lv vai zvanot pa tālruni 63426334

Jau ziņots, ka, sākot ar nākamā gada 1. janvāri būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Nr.904 Kuršu iela–A/S "Grobiņa"; Nr.912 Kuršu iela–Grobiņa; Nr.912 A Kuršu iela–Iļģi un Nr.912 B Kuršu iela– Lidosta–Grobiņa.