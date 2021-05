45 dalībnieces un viņu biznesa idejas: Noslēdzas digitālā biznesa apmācība "Digital Kick"

45 dalībnieces no visas Latvijas apguva digitālas prasmes un papildināja zināšanu krājumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu digitālajā vidē. No 5. līdz 30. aprīlim tiešsaistē norisinājās digitālā biznesa apmācība “Digital Kick”. Apmācības mērķis bija sniegt iespēju sievietēm, kas pandēmijas ietekmē daļēji vai pilnībā zaudējuši ienākumus, mainīt situāciju, sniedzot šai cilvēku grupai nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai hobiju pārvērstu par digitālu biznesu, informē Digitālo inovāciju parka pārstāve Kristiāna Bumbiere.

Četru nedēļu garumā dalībniecēm no dažādiem Latvijas reģioniem, pārstāvot gan Rīgu, gan visus 4 Latvijas novadus, bija iespēja attīstīt savu hobiju un ideju par uzņēmējdarbību digitālajā vidē, piedaloties lekcijās un meistarklasēs darba dienu vakaros. Dalībnieces ir guvuši praktiskas zināšanas un piekļuvi informācijai un rīkiem, kas palīdzēs ne vien attīstīt digitālās prasmes, bet arī celt dalībnieču profesionālo un personīgo kompetenci un veicinās viņu konkurētspēju ar šīm prasmēm un zināšanām darba tirgū. Projekts ir saliedējis dalībnieces no vairākām Latvijas pašvaldībām, varētu pat teikt, ka radusies kopiena, kuras mērķis ir strādāt pie katra individuālās biznesa idejas, saņemot savstarpēju atbalstu, iedrošinājumu un motivāciju no apkārtējām dalībniecēm.

Vairums dalībnieču jau pirmajā nedēļā definēja savas biznesa idejas, pārstāvot dažādas nozares. Dalību ir pieteikušas radošas, apņēmīgas un mērķtiecīgas personības, jo vispopulārākie ir tieši rokdarbi un dažādu lietu darināšana - ziepes, papīra elementi, rotaļlietas bērniem, adīšana, šūšana, rotaslietas u.c. Daļa no dalībniecēm vēlas savas zināšanas jeb intelektuālo īpašumu pārvērst par digitālu biznesu, veidojot tiešsaistes kursus - koučings, psiholoģija, deju nodarbības, valodu kursi, taču citi, sniedzot pakalpojumus, izmantojot tiešsaistes starpniecību - juridiskos, grāmatvedību, mēbeļu restaurāciju, konsultēšanu, ēku apsaimniekošanu vai radot internetveikalu, rokdarbu platformu vai rīkojot tiešsaistes ballītes. Idejas ir radošas, inovatīvas un dalībnieces ir motivētas tās attīstīt arī turmpāk.

Dalībniece Gunta projekta ietvaros nebija tikusi pie konkrētas sava biznesa idejas, taču atzīst, ka “ir jau tapis daudz skaidrāks ceļš līdz biznesa idejai. Man gan būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai ideju izauklētu. Paldies par izcili piemeklētajiem lektoriem, tik daudz vērtīgas informācijas no katra no viņiem”.

Apmācības ietvaros dalībnieces ģenerēja un definēja savas biznesa idejas, validēja tās, guva zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, un apguva digitālos rīkus, kas palīdzēs biznesa attīstībai un virzībai - sociālie tīkli, mājaslapas veidošana, fotogrāfija, video izveide un apstrāde. Sesijās ar mentoriem dalībnieces dalījās ar to, kas paveikts līdz šim, kā norit darbs pie biznesa idejām, kā arī guva vērtīgas atziņas no mentoriem. Sesiju beigās dalībnieces atzina, ka gūtās zināšanas un ieteikumi ir patiesi vērtīgi, un ka saņemtas atbildes uz jautājumiem, kas nav bijuši skaidri. Pēc apmācības dalībnieces varēs atgriezties darba tirgū, tādējādi mazinot augsto bezdarbu, ko īpaši ietekmējusi arī Covid-19 vīrusa izraisītā pandēmija.

“Digitālās apmācības “Digital Kick” ir viens no British Council pārstāvniecības Latvijā projektiem, kura mērķis ir vērst uzmanību uz 21. gadsimta prasmju apgūšanu un iekļaujošas sabiedrības jautājumiem. Īpaši vēlamies sniegt iespējas un rīkus pozitīvu pārmaiņu veicināšanā sievietēm, kurām Covid-19 pandēmijas laiks ir bijis sarežģīts. Šis ir tikai pirmais atspēriena punkts, tāpēc vēlam dalībniecēm izcilus panākums arī turpmāk un priecājamies redzēt pašvaldību interesi sadarboties, lai projekts augtu lielāks,” stāsta British Council pārstāvniecībā Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Savukārt dalībniece Ieva Birģele dalās atziņās:: “Sākumā šaubījos, vai pieteikties, bet tajā pašā laikā saprotot, ka iesaistīto mentoru skaits ir tik liels, jau bija skaidrs, ka viss projekts būs vērtīgs. Esmu piedalījusies dažādos Biznesa ideju attīstības projektos un, viennozīmīgi, varu teikt, ka šis ir viens no labākajiem.”

Veronika Vēbere par dalību projektā: “ Digital Kick projektā bija superīga atmosfēra - lieliska atdeve no zinošiem organizatoriem un kopienas sajūta starp dalībniecēm. Jau biju diezgan zinoša biznesa un mārketinga jomā, bet bija vērtīgi tam visam iziet cauri ar mentoriem!”

Finansiālu atbalstu projektā sniedza Liepājas pašvaldība (NVO atbalsta programmas ietvaros), dalības maksu vairākām dalībniecēm līdzfinansēja Valkas pašvaldība, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un Liepājas IT uzņēmums “Catsy Cat Studio”, kura vadītājs Mārtiņš Īviņš uzsver, cik svarīgi ir apgūt digitālās prasmes un attīstīt jaunas digitālā biznesa idejas. Informatīvi projektu atbalsta Valmieras, Lielvārdes, Daugavpils, Aizputes pašvaldības.

Savas zināšanas un profesionālo pieredzi meistarklasēs un lekcijās sniedza pārstāvji no tādiem uzņēmumiem kā digitālā mārketinga aģentūras “Digital Drive”, Voyvi, fotogrāfijas skolas “Fototelpa.lv”, radošās aģentūras “Raugs”, reklāmas aģentūras “Guilty”, Dana Marī design, kā arī uzņēmēji Dāvis Suneps, pieredzējis mārketinga konsultants Reins Grants, uzņēmējs, mentors un biznesa stratēģis Dāvids Štēbelis, un biznesa enģelis un uzņēmējs Voldemārs Brēdiķis.

Digitālā biznesa apmācību “Digital Kick” organizēja “Digitālo inovāciju parks” sadarbībā ar biedrību "Association of Technology and Startup Transfer", Liepājas pilsētas pašvaldības atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām un British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement Programme” ietvaros.