ZVA: Latvijā senioru potēšana ar "AstraZeneca" vakcīnu notiks atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras rekomendācijām

Latvijā 65 gadus sasniegušo cilvēku vakcinācija ar "AstraZeneca" vakcīnu notiks atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) rekomendācijām, aģentūru LETA informēja Latvijas Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

ZVA šovakar šādu paziņojumu izplatījusi, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par rekomendāciju Vācijā "AstraZeneca" izstrādāto vakcīnu lietot tikai cilvēkiem vecumā no 18 līdz 64 gadiem.

Plānots, ka rīt, 29.janvārī, EZA lems par rekomendāciju Eiropas Savienībā reģistrēt uzņēmuma "AstraZeneca" izstrādāto vakcīnu pret Covid-19, tai skaitā nosakot arī cilvēku vecuma grupas, kam šī vakcīna ir paredzēta. Patlaban uzņēmuma iesniegto datu vērtēšana EZA turpinās.

EZA informāciju par vērtējuma rezultātu plāno sniegt 29.janvārī.

Vācijas ekspertu grupa, kas sniedz padomus valdībai vakcinācijas kampaņas īstenošanā, rekomendējusi farmācijas kompānijas "AstraZeneca" izstrādāto Covid-19 vakcīnu lietot tikai cilvēkiem vecumā no 18 līdz 64 gadiem, ceturtdien paziņojusi Vācijas Veselības ministrija.

Roberta Koha institūta Vakcinācijas pastāvīgā komiteja paziņoja, ka pašreiz pieejamie dati nav pietiekami, lai rekomendētu šo vakcīnu lietošanai vecākiem cilvēkiem.

Eiropas Savienība līdz šim ir apstiprinājusi divas Covid-19 vakcīnas, no kurām vienu izstrādāja ASV kompānija "Pfizer" un Vācijas uzņēmums "BioNTech", bet otru - ASV uzņēmums "Moderna".