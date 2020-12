Ziemassvētku dienā Latvijā atklāti 399 jauni Covid-19 gadījumi, bet miruši 13 sasirgušie

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 399 jauni Covid-19 gadījumi, veikts 3001 izmeklējums, bet 13 ar jauno koronavīrusu sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 65 gadiem, divi vecumā no 75 līdz 80 gadiem, septiņi bijuši 80-90 gadus veci, bet trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem, vēsta LETA.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 515 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikts 3001 Covid-19 tests, no tiem pozitīvi bijuši 13,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 35 819 cilvēki.