Zēns, kurš nekad negribēja būt pieaudzis – Mārtiņš Freimanis

Jau pēc divām nedēļām aizsāksies koncertu sērija “Mans draugs Mārtiņš Freimanis”. Koncerttūrē, kas viesosies arī Liepājā un Aizputē, apvienojušies daudzi populāri, iemīļoti mākslinieki, kuri unikālās, pašu radītās versijās izpildīs M.Freimaņa zināmās un mazāk zināmās dziesmās, savukārt šo koncepciju un stāstu izveidot apņēmusies aktrise un režisore Marija Bērziņa, informē MicRec projektu vadītāja Ilze Pelša.

M.Bērziņa stāsta: “Neviltotais bērna skatiens vīrieša ķermenī, bērnišķība labajā nozīmē, spēja brīnīties – tas bija Mārtiņa fenomens. Kad mēs kļūstam pieauguši, mēs kļūstam ļoti apdomīgi reizēm, bailīgi un neizmantojam trakas un drosmīgas idejas. Lai ko es varētu mācīties no Mārtiņa, tā ir viņa absolūtā drosme un bezkaunība, jo viņš metās uz galvas iekšā visārprātīgākajās avantūrās, nekad nezināja, kas no tā iznāks. Reizēm, protams, nepadevās tik labi kā plānots, bet reizēm šīs idejas ieguva brīnišķīgu rezultātu – tapa brīnišķīgi projekti un tika atklāti daudzi jauni talanti.”

Aktrise M. Bērziņa jau vairāk nekā desmit gadus ir Latvijas Nacionālā teātra štatā, savukārt šogad beigusi Režijas mākslas kursu Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā. Koncerttūre “Mans draugs Mārtiņš Freimanis” būs viens no pirmajiem plašāk redzamajiem režijas darbiem – zīmīgi, jo savulaik M.Bērziņas profesionālo karjeru M.Freimanis kopā ar Mareku Bērēntu, grupas “Tumsa” menedžeri, ietekmējuši vistiešākajā mērā, iesakot aktrisi Ritas lomai seriālā “Neprāta cena” (vēlāk arī “Ugunsgrēks”).

M.Freimanim šogad veltīts ne tikai jaunais mūzikas albums, bet arī biogrāfiska grāmata, kurā mūziķa laikabiedru un draugu atmiņās ieskatījusies Daiga Mazvērsīte. Grāmatas atvēršanas svētki tiks aizvadīti tieši koncerttūres pirmajā vakarā, 28.augustā Dzintaru koncertzālē.

M.Bērziņa uzsver: “Kad es lasīju grāmatas manuskriptu, Daiga bija pievērsusi uzmanību četrām mīļākajām Mārtiņa bērnības grāmatām – “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, “Mana ģimene un citi zvēri”, grāmatām par trollīšu Muminu piedzīvojumiem, kā arī “Pīters un Vendija”. Pēdējam es pieķēros īpaši, jo grāmatas virsraksts ir “Zēns, kurš nekad negribēja būt pieaudzis”. Pīteram Penam vienmēr bija Nekurnekadzeme, kur paslēpties no realitātes. Un kas vēl svarīgāk – aizvest tur arī savus draugus, lai viņi var tur izdauzīties. Kā teikts grāmatā – katram bija savs Mārtiņš, katram viņš bija citādāks, un visiem likās, ka viņi viņu pazīst vislabāk. Bet kāds Mārtiņš bija īstenībā – to zina tikai viņš pats.”

Koncerttūre “Mans draugs Mārtinš Freimanis” viesosies 28.augustā Jūrmalā, 22.septembrī Liepājā, 12.oktobrī Tukumā, 3.novembrī Jelgavā, 10.novembrī Aizputē, 30.novembrī Valmierā un 8.decembrī Rīgā.

“Man šķiet, ka uz skatuves drīkst kāpt tikai tie cilvēki, kuriem ir ko teikt – kuri ir traki tādā labā nozīmē un aizrautīgi ar to, ko dara. Un mums vajadzētu šo Pītera Pena bezkaunību paņemt un aiznest, un iedot cilvēkiem ne tikai vēlmi skumt, bet izlobīt no sevis un no Mārtiņa kaut ko šodienai – ienest savu personības daļu tajā visā. Ir pienācis laiks ne tikai gremdēties sērīgās atmiņās, bet saprast, ko mūsos Mārtiņš ir izmainījis un kas ir tā sirds stīga, kas Mārtiņa mūzikā šodien joprojām ir aktuāla,” aicina M.Bērziņa.