Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes vienības piedalās Lāčplēša dienas pasākumos

11. novembrī, Lāčplēša dienā, godinot 100. gadadienu kopš Latvijas armijas uzvaras pār Bermonta karaspēku, vairākās Kurzemes un Zemgales pilsētās notiks svinīgie pasākumi.

Lāčplēša dienas pasākumi Kuldīgā sāksies plkst. 12.00 ar Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un Iekšlietu ministrijas struktūrvienību tehnikas un ekipējuma prezentāciju Pilsētas laukumā. Plkst. 13.00 notiks piemiņas brīdis kritušajiem karavīriem Kuldīgas Annas kapos, plkst. 18.00 sāksies militārā parāde un lāpu gājiens līdz Sv. Annas evaņģēliski luteriskajai baznīcai. Parādes muzikālo noformējumu nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku orķestris. Savukārt plkst. 19.00 Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies Lāčplēša dienas koncerts, kurā diriģenta Jāņa Ozola vadībā, uzstāsies Babītes novada jauktais koris “Maska”, kurš šogad Japānā ieguvis “Grand Prix” balvu starptautiskajā kamerkoru konkursā, informē Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste Guna Pričina.

Lāčplēša diena Liepājā tiks sagaidīta ar tradicionālo lāpu gājienu, kurā ik gadu piedalās vairāki tūkstoši liepājnieku. 11. novembrī plkt. 17.00 liepājnieki un pilsētas viesi pulcēsies Jāņa Čakstes laukumā baudīt uzvedumu, piedaloties gan Liepājas jauniem māksliniekiem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem, Liepājas Universitātes Tautas deju kolektīvam “Banga” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Bandzenieki” dalībniekiem un Liepājas BJC jauniešu kora “Reverberācija” vīru grupai diriģenta Andra Mockus vadībā. Muzikālo noformējumu veido Normunds Kalniņš. Savukārt no plkst. 17.30 visi interesenti aicināti stāties lāpu gājienam, lai plkst. 18.00 svinīgā solī no Jāņa Čakstes laukuma dotos uz Ziemeļu kapiem. Ap plkst. 18.45 piemiņas brīdī Ziemeļu kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa klātesošos uzrunās Nacionālo bruņoto spēku kapelāns, kā arī Liepājas pilsētas domes vadība. Pasākumā uzstāsies jaunā vokāliste Elizabete Katrīna Elere un mūziķi.

Ventspilī plkst. 17.00 laukumā pie pilsētas domes (Ventspils Esplanādē) ikviens tiek aicināts nolikt ziedus pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas, kā arī būt klāt svinīgā jauno zemessargu zvēresta došanas ceremonijā. Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 46. kājnieku bataljona rindas papildinās 16 jaunie zemessargi. Zvērestu no zemessargu kandidātiem pieņems Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 46. kājnieku nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Jānis Lakševics. Plkst. 17.30 sāksies tradicionālais Lāčplēša dienas gājiens Ventspils Esplanādē un noslēgsies Meža kapos. Plkst. 18.00 Meža kapos pie Baltā krusta, notiks kopīgs piemiņas brīdis ar metāla pūšamo instrumentu ansambļa “Ventspils Brass” piedalīšanos, savukārt plkst. 19:00 Reņķa dārzā folkloras kopa “Laipa” visus ielūdz uz kopīgu ugunszīmes “Divas puses” veidošanu karavīru piemiņai. Pasākumā tiks pieminēti par dzimtās zemes brīvību kritušie vīri, iededzot svecītes izveidojot ugunszīmi.

Jelgavā, godinot neatkarības cīņu 100. gadadienu, Lāčplēša dienā, 11. novembrī, plkst. 17.00 notiks Lāpu gājiens. Pulcēšanās Lāpu gājienam Oskara Kalpaka ielā un Svētes ielā no plkst. 16.30. Gājiens noslēgsies pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas skvērā. Plkst. 17.45 pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem sāksies Lāčplēša dienai veltīts koncerts – solisti Aija Vītoliņa un Ģirts Alsters, kā arī jauktais koris “Balti”. Savukārt Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas nodrošinājuma bataljonā notiks svinīgā jauno zemessargu zvēresta došanas ceremonija. Zvērestu no zemessargu kandidātiem pieņems Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kājnieku nodrošinājuma bataljona komandieris pulkvežleitnants Arvis Zīle.

Dobelē, atzīmējot Lāčplēša dienu, pirms gaismas gājiena, novada un pilsētas iedzīvotāji, iestādes un organizācijas, tiek aicināti pilsētas teritorijā no svecēm veidot latvju rakstu zīmes, lai simboliski papildinātu gaismas spēku. Plkst. 17.00 notiks pulcēšanās gaismas gājienam no vēsturiskā Tirgus laukuma. Plkst. 17.30 sāksies gaismas gājiens līdz Dobeles Atbrīvošanas piemineklim, kur plkst. 18.00 tiks nolikti ziedi un notiks sadziedāšanās ar mūziķi Tomasu Kleinu. Pasākuma laikā gājiena dalībniekus ar karstu tēju cienās Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 51. kājnieku bataljona zemessargi.

Laikā no plkst. 20.00 līdz 20.05 Latvijas baznīcu zvani ieskandinās pirms simts gadiem gūto vēsturisko Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku.

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.

Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību – ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas – Krievijas miera līgums. 11. augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu.

Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku.

Zemessardzes 4.Kurzemes brigāde aptver visu Kurzemes novadu un daļu Zemgales novada teritorijas. Brigādes pakļautībā atrodas štābs Kuldīgā, Zemessardzes 44.kājnieku bataljons Liepājā, Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljons Kuldīgā, Zemessardzes 46.kājnieku bataljons Ventspilī, Zemessardzes 51.kājnieku bataljons Dobelē un Zemessardzes 52.kaujas atbalsta bataljons Jelgavā.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem. Informācija par prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama Zemessardzes mājaslapas www.zs.mil.lv sadaļā – Pievienojies.

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, darbu sācis arī Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs – 1811.