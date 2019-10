VUGD aicina nekavējoties ziņot par vēja radītiem postījumiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par šodien gaidāmā stiprā vēja radītiem postījumiem.

VUGD mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis aicinājumu iedzīvotājiem gadījumos, ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi kāda avārija vai cits negadījums, nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, vēsta LETA.

Kā ziņots, svētdien visā Latvijā, sākot no rietumiem, būtiski pastiprināsies dienvidrietumu vējš, kas pāries rietumu vējā, brīdina sinoptiķi.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Kurzemes un Vidzemes piekrastē izsludinājis oranžo brīdinājumu par vēja brāzmām līdz 25 metriem sekundē (m/s) un Rīgas jūras līcī gaidāmiem trīs metrus augstiem viļņiem. Citviet valstī spēkā dzeltenais brīdinājums par vēja pastiprināšanos brāzmās līdz 20-23 m/s. Priekšpusdienā vēja brāzmas virs 20 m/s iespējamas vienīgi Kurzemes rietumu piekrastē, bet pēcpusdienā - arī pārējā valstī.

Vairāku skaitlisko modeļu aprēķini liecina, ka vēja brāzmu spēks vietām Latvijā sasniegs 25 m/s un Ziemeļvidzemes piekrastē pastāv risks sagaidīt vētru ar vēja brāzmām līdz 28 m/s.

Lielākā vēja plosīšanās pārsvarā tiek prognozēta pēcpusdienā un pievakarē Vidzemē, taču visā valstī vējš var gāzt kokus, kas var bloķēt ceļus un pārraut elektrolīnijas.

Naktī uz pirmdienu vējš pilnībā norims.

Svētdien palaikam līs. Pēcpusdienā, sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+14 grādi, vakarā gaiss atdzisīs līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā brīžiem gaidāms lietus, pēcpusdienā rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 22 m/s, vakarā kļūs vēsāks.

Jauns un strauji augošs ciklons no Zviedrijas dienviddaļas aši virzās uz Krieviju, tā centrs pēcpusdienā šķērsos Igauniju. Atmosfēras spiediens Latvijā no rīta 749-753 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī, tas pazeminās, bet pievakarē no valsts dienvidrietumiem sāksies spiediena paaugstināšanās.