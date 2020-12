Veselības ministrija (VM) izstrādās ieteikumus drošai Ziemassvētku svinēšanai, šodien pēc valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdes sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP), vēsta LETA.

Viņķele skaidroja, ka svētkos ierasti ir vēlēt veselību, turklāt šogad šim novēlējumam ir ļoti praktiska un taustāma nozīme. "Labākā dāvana ir veselība. Atļaušos apgalvot, ka to var izdarīt taustāmā veidā - neaizejot uz veikalu, nenopērkot taustāmu materiālu, bet ar šo neaiziešanu uz veikalu sadalot veselību māsām, ārstiem, kas uz izsīkuma robežas strādā, glābjot cilvēku dzīvības," pauda politiķe.

Ministre pauda, ka, neaiziešana uz veikalu var kļūt par dāvanu medicīnas personālam, kas "ap zvaigznes dienu" varētu īstenot vienu vakaru kopā ar ģimeni. Trīs nedēļas nepieciešamas, lai ar ierobežojumiem panāktu jūtamu efektu, skaidroja politiķe.

Analizējot mobilitātes datus, secināts, ka apmeklētāju kritums tirdzniecības vietās vērojams tikai brīvdienās, kad ieviesti stingrāki tirdzniecības ierobežojumi. Taču kontaktu samazināšana ir drošākais veids, kā samazināt slimību, apgalvoja politiķe.

"Šie ziemassvētki būs klusi, taču tas nenozīmē, ka tie nevar būt patiesi," uzskata Viņķele, piebilstot, ka VM izveidos drošas Ziemassvētku vakara pavadīšanas piedāvājumu, ko varēs lietot ģimenes.

"Ir jāapzinās, ka šis ir mūsu veselības, mediķu un iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vārdā. Esmu pārliecināta, ka solidaritātes gars, kas bija vērojams pavasarī, klusajā Ziemassvētku laikā ir atkal attīstāms un sabiedrība ar izpratni solidarizēsies un izvēlēsies tos rīcības modeļus, kas jaunajā gadā mūs iespējami atgriezīs ierastajā dzīvē," cer ministre.

Kā ziņots, Covid-19 izplatības ierobežošanai Ministru kabinets vienojies par stingrākiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem no 21.decembra, tomēr gala lēmums tiks pieņemts ceturtdien, 17.decembrī.

Plānots, ka stingrāki ierobežojumi varētu būt spēkā trīs nedēļas. Saskaņā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa teikto ierobežojumi neskars pārvietošanās brīvību.

Vienlaikus valdība ceturtdien lems par skolēnu ziemas brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 587 jauni Covid-19 gadījumi, bet pieci sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bija vecumā no 50 līdz 65 gadiem, divi - no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viens - no 95 līdz 100 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 357 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9400 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 841.

Iepriekš SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atzina, ka pašreizējie Covid-19 epidemioloģiskie rādītāji Latvijā liek prognozēt, ka līdz gada beigām slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits pārsniegs 1000.