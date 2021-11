Vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem

Vismaz vienu poti pret Covid-19 Latvijā līdz šim saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, liecina aģentūras LETA veiktie aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta (NVD) datus par vakcinētajiem līdz 1.novembrim un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām Latvijā 2021.gada sākumā.

Saskaņā ar minētajiem datiem, pirmo poti pret Covid-19 vai "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva, līdz 1.novembrim saņēmuši 70,43% iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem un 72,10% iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem. Savukārt vakcinācijas kursu noslēguši 61,50% iedzīvotāju vecumā virs 12 gadiem un 63,26% iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem, vēsta LETA.

Kopumā Latvijā līdz šim pirmo poti pret Covid-19 vai J&J vakcīnu saņēmuši 61,78% iedzīvotāju, bet vakcinācijas kursu noslēguši 54,01% iedzīvotāju. Šajos aprēķinos gan izmantoti jaunāki aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju provizorisko kopskaitu 2021.gada jūlija sākumā.

Pirmdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmuši vismaz 8308 cilvēki, tostarp 3295 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 2661 - pie otrās, 674 - pie trešās, bet 1678 cilvēki pirmreizēji sapotēti ar J&J poti. Šie skaitļi par pirmdienu vēl varētu būtiski pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Pagājušajā nedēļā vidēji ik dienu poti pret Covid-19 saņēma 10 873 cilvēki, bet pirms tam divas nedēļas pēc kārtas vidējais dienā sapotēto cilvēku skaits pārsniedza 12 000.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28.decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.