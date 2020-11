Vislatvijas 18. novembra sportiskais izaicinājums "Brīvības skrējiens"

Turpinot šogad iesāktās kopā skriešanas tradīcijas, jauniešu ielu sporta kustība “Ghetto Games”, aicina svinēt Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienu 18.novembrī, piedaloties sportiskā izaicinājumā “Brīvības skrējiens”, portālu "Rekurzeme" informē "Ghetto Games" komanda.

Savulaik, latviešu dzejnieks Rainis, pirms vairāk kā 100 gadiem, bija minējis šādus vārdus: "Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!" Tāpēc patriotisma svētku noskaņās, godinot mūsu valsti un tās proklamēšanas 102. gadadienu, 18. novembra izaicinājums ar uzvaras nosaukumu “Brīvības skrējiens” ir aicinājums sabiedrībai attīstīt un veicināt savu fizisko labsajūtu, radot kopības sajūtu un iegūstot pozitīvas emocijas, kopīgi piedaloties “Ghetto Games” skrējienā, izvēloties sev piemērotāko distanci - 3, 5, 10, 15, 21 vai 42 km. Skrējiens tiek uzsākts rīta pirmajā daļā jeb plkst.10.00 – visiem vienā laikā, bet katram izvēloties sev tīkamāko starta vietu un maršrutu (šajā gadījumā drīkst izmantot arī skrejceliņu), vai arī izvēloties sev tīkamāko starta laiku visas dienas garumā, ievērojot visus valstī izsludinātos ierobežojumus.

Runājot par dalībnieku iesaisti pasākuma norisē, tad kā uzsver paši skrējiena organizatori, aicinātā pieteikšanās ir ļoti aktīva, sekmējot daudzveidīgu dalībnieku atsaucību no visas Latvijas dažāda vecuma kategorijās. Kā uzsver viena no izaicinājuma jaunākajām dalībniecēm vārdā Enia (15 gadi) no Auces novada, viņas motivācija atsaukties izaicinājumam: ’’Man vienmēr ir paticis sports, kurā es sevi pilnveidoju, piebilstot, ka lielākoties sāku skriet garās distancēs “Ghetto Games” izaicinājumu dēļ.’’ Savukārt, viena no skrējiena pieredzējušākajām dalībniecēm Baiba (49 gadi) no Jūrmalas min, ka: ’’Regulāri sekoju “Ghetto Games” un Raimondam Elbakjanam Instagram. Redzot to, cik daudzi šogad iesaistījās “Ghetto Games” skriešanas, iešanas un riteņbraukšanas aktivitātēs, ir grūti nostāvēt malā. Tādēļ arī atsaucos 18.novembra “Brīvības skrējienam”, lai radītu sev svētku sajūtu un gandarījumu par labi paveikto darbu savas veselības labā.’’

Dalībniekus aicina reģistrēties https://ej.uz/briivibasskrejiens.