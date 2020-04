No šodienas līdz 31.maijam visā Latvijā aizliegta zveja ar zivju murdiem, aģentūru LETA informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Aprīlī turpinās makšķerēšanas liegums no laivām, kanālos un caurtecēs, kā arī līdz 31.maijam noteikts makšķerēšanas liegums Lielupes upē un tās pietecēs, vēsta LETA.

Kļaveniece atgādināja, ka, sākoties zivju nārsta periodam un aktīvai vimbu migrācijai uz nārsta vietām, aizliegts makšķerēt Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām. Tāpat liegts makšķerēt Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā, Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa, Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru, kā arī Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.

VVD atgādina, ka no 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūru un Rīgas līci, kā arī noteiktos kanālos un caurtecēs Daugavas upju, Gaujas upju, Lielupes upju un Ventas upju baseinu apgabalos.

Savukārt no 1.marta līdz 15.jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas un alatas, bet līdz 15.maijam - salates.

Kļaveniece uzsvēra, ka VVD lieguma laikā pastiprināti īsteno zvejas kontroli iekšzemes un Baltijas jūras ūdeņos, arvien plašāk kontroles laikā izmantojot jaunas pieejas un tehnoloģiskos risinājumus.