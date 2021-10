Vīrietis no Liepājas negaidīti tiek pie jaunas automašīnas

Sveicot pirmo laimīgo uzvarētāju grandiozajā 10 automašīnu loterijā par godu “Maxima Latvija” 20 gadu jubilejai, jaunā Volkswagen T-Cross atslēgas tika pasniegtas Oskaram Kukukam no Liepājas. Oskars kļuva par pirmo no kopumā desmit laimīgajiem, kuri līdz novembra beigām savā īpašumā iegūs kādu no VW T - Cross.

Vērienīgajā “Maxima Latvija” divdesmitgades loterijā katru nedēļu laika posmā no 21. septembra līdz 29. novembrim tiek izlozēta viena automašīna – jauns Volkswagen T-Cross krosovers, portālu "ReKurZeme" informē SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

“Joprojām nespēju noticēt, ka mans sapnis par jaunu automašīnu ir piepildījies – tas tiešām ir negaidīts, bet ļoti patīkams pārsteigums! Pateicos “Maxima Latvija” par šo dāsno dāvanu un nevaru sagaidīt, kad kopā ar ģimeni varēsim doties kopīgā ceļojumā ar jauno auto. Tikmēr izbaudīšu automašīnas priekšrocības ikdienā, ar komfortu veicot dažādus svarīgus darbus – mašīnas bagāžnieks ir tik ietilpīgs, ka ikdienas produktu iegāde nu būs daudz praktiskāka un patīkamāka nodarbe,” prieku neslēpj pirmās automašīnas ieguvējs Oskars Kukuks no Liepājas.

“Rūpes par klientiem un viņu vajadzībām ir mūsu uzmanības centrā jau 20 gadus. Savā apaļajā jubilejā vēlējamies teikt sirsnīgu paldies saviem klientiem par dāvāto uzticību šo gadu garumā, tāpēc organizējam vēl nebijušu loteriju, sniedzot iespēju laimēt kopumā 10 Volkswagen T-Cross automašīnas. Moderns un ietilpīgs, šis krosovers ir kvalitātes un praktiskuma apvienojums, ko augstu novērtē mūsu klienti – interese piedalīties loterijā ir vēl nebijusi liela. Ar nepacietību gaidīsim nākamo nedēļu, lai iepazītos ar nākamo laimīgo uzvarētāju un iepriecinātu viņu ar šo grandiozo balvu, ko spēs novērtēt gan jaunākās paaudzes cilvēki, gan ģimenes ar bērniem, gan arī vecākā gadagājuma klienti – ikkatrs “Maxima Latvija” klients,” uzsver Gundega Laugale, “Maxima Latvija” mārketinga departamenta direktore.

Līdz pat 29. novembrim ikviens, kurš būs iepircies kādā no “Maxima” veikaliem Latvijas teritorijā vismaz 20 eiro vērtībā, varēs reģistrēt savu pirkuma čeku vietnē www.maxima-loterija.lv* un piedalīties izlozē par kādu no desmit Volkswagen T-Cross. Izlozes notiks katru otrdienu līdz 30. novembrim, un uzvarētāji tiks izziņoti mājaslapā www.maxima-loterija.lv līdz katras izlozes dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu un laimējušo čeka numuru. Katru nedēļu būs iespēja no jauna piedalīties izlozē, tādējādi sniedzot iespēju laimēt automašīnu plašākam cilvēku lokam. Ik nedēļas uzvarētājs tiks paziņots “Maxima” Facebook kontā īpašā šovā otrdienās, pl.18:30.

Pirkuma čeks ir jāsaglabā līdz balvas saņemšanas brīdim. Loterijā nedrīkst reģistrēt čekus, kuros ir iekļauti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un citi ar smēķēšanu saistīti produkti, kā arī enerģijas dzērieni un zāles. Katrs čeks var piedalīties izlozē vienu reizi, bet jebkurš cilvēks var iesniegt vairākus unikālus čekus 20 eiro vērtībā.