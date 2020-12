Viņķele: Nākama gada garumā ar noteiktu ierobežojumu daudzumu būs jāsadzīvo

Visticamāk, ka arī nākamgad, neskatoties uz vakcīnas pret Covid-19 parādīšanos, joprojām būs jāsadzīvo ar noteiktu ierobežojumu daudzumu, žurnālistiem atklāja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Viņa skaidroja, ka, vakcinējot tikai mediķus, "mēs varam jau nedaudz atviegloti uzelpot (..), bet mana prognoze ir, ka visa nākamā gada garumā mēs vēl būsim spiesti sadzīvot ar dažādas intensitātes, specifiski pulcēšanās ierobežojumiem un drošības pasākumiem, kas attieksies gan uz distancēšanos, dezinfekciju un lielāka cilvēku skaita pulcēšanos", vēsta LETA.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska savukārt atklāja, ka globāli patlaban nav noteikts nepieciešamās kolektīvās imunitātes modelis, tomēr ir dažādi minējumi. Piemēram, Pasaules Veselības organizācija nesen ziņojusi, ka vajadzīgais kolektīvās imunitātes apmērs būtu 60%.

Šeit ir būtiski saprast, ka pēc iespējams ātrāk ir jāpasargā tie, kam varētu būt smaga slimības gaita, uzsvēra Zavadska.

Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā atklāti 680 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt 15 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, četras - vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četras - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, piecas - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viena - vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim kopumā mirušas 319 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 10 356 Covid-19 testi. No visiem aizvadītajā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 6,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 24 386 cilvēki.