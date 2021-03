Vilis Bukšs martā prognozē vēl lielu salu un sniegu

Lai arī marts ir kalendārā pavasara pirmais mēnesis, tas pēc savas būtības vēl nav īsts pavasaris, bet gan tāds priekšpavasaris. Ticējums saka, sauss marts – auglīgs gads. Lietains - neraža. Miglas martā – vasarā lietus. Ja marts silts, tad aprīlis auksts, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Sals un sniegs, kas bija janvārī, liecina par labu siltam un sausam martam. Savukārt laika apstākļi februāra beigās (atkušņi), vērš uzmanību uz to, ka pavasara pirmajā mēnesī būs gan sniegs, gan sals. Arī 1. decembris, kas rādīja laika apstākļus ziemai kopumā, pareģoja nokrišņus un sniegu līdz Lieldienām (4. aprīlis). 31. janvāris, kas prognozē pavasari, vēstī, ka pavasara sākums būs vēss, tas ieilgs un īsts siltums sagaidām tikai aprīļa otrajā pusē. Par šādu pavasara redzējumu mana vecmāmuļa teiktu: Ja marta sākumā pūpolvītols no aukstuma (sarma) zied, tad mēneša beigās ar sudrabu (balti pūpoli) laistīsies...

Kopumā sērsnu mēnesis marts temperatūru ziņā rādās būt tuvu vidējiem mēneša rādījumiem, bet ar noslieci uz siltāku. Nokrišņi mēneša normas robežās. Marta pirmajā pusē laika apstākļi mainīgi. Ja mēneša sākumā salīdzinoši silts, tad laikā ap 9. un 12. martu sals līdz mīnus 10, 15 grādiem. Nokrišņu maz, pārsvarā īslaicīgi. Vēlāk, mēneša vidū, temperatūras svārstīgas. Naktīs ap nulli vai nedaudz zem nulles, bet dienas laikā ap plus 2, plus 7 grādi. Šajā laikā vējains, vairāk nokrišņu. Lietus, slapjš sniegs. Ceļi slideni.

Marta otrajā pusē, līdz Pavasara Mārai (25. marts), bez būtiskām izmaiņām. Laikā no Ģertrūdes (17. marts) līdz Benediktam (21. marts) naktīs daudzviet neliels sals, vējains, dažādi nokrišņi. Ceļi slideni. Vēlāk, pēc Pavasara Māras (25. marts), bez būtiskiem nokrišņiem. Temperatūra dienas laikā ap plus 3, plus 8 grādi. Siltāks laiks rādās būt marta beigās un laikā pirms Lieldienām (4. aprīlis). Šajā laikā neliels, īslaicīgs lietus un saulainajās pēcpusdienās temperatūras var pakāpties līdz plus 10 un vairāk grādiem. Austrumlatvijā mežos strauji kusīs pēdējais sniegs un ezeros izšķīdīs pēdējais ledus. Tas būs laiks, kad masveidā atgriezīsies pirmie gājputni un mežmalās sāks ziedēt vizbuļi.

Tālāk, aprīļa pirmajā pusē, laika apstākļi atkal mainīgi, kad lietus mīsies ar slapju sniegu un naktīs vēl daudzviet neliels sals.