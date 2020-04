Veselības ministre: Runas par Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu mazināšanu ir pāragras

Vadoties pēc epidemiologu un infektologu prognozēm, paredzams, ka 25.aprīlī sagaidāms Covid-19 inficēšanās "pīķis", tādēļ, neskatoties uz citu Eiropas valstu ierobežojumu mazināšanu, Latvijā tuvākajā laikā ierobežojumu mīkstināšana nav sagaidāma, otrdien preses konferencē pavēstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP), vēsta LETA.

"Ja jūs dzirdat, ka austrieši vai spāņi kaut ko grasās samazināt, lūdzu, paturiet prātā, ka tie ierobežojumi, kas piemēroti viņu valstīs, ir ļoti drastiski, un ar visu atbrīvošanu un mazākiem ierobežojumiem tāpat Latvijā šis ierobežojumu apmērs vēl nesasniegs to līmeni, uz kuru tiecas Austrija un Spānija," sacīja ministre.

"Lai arī joprojām smagi slimu un stacionētu cilvēku daudzums ir neliels, proti, šobrīd 46 cilvēki ir slimnīcās, no kuriem trīs ir smagā stāvoklī, un miruši no Covid-19 mums ir pieci, no sirds aicinu apzināties, ka vieta optimismam ir jāsaglabā piesardzīga," mudināja Viņķele.

Vienlaikus ministre aicināja iedzīvotājus būt līdzestīgiem un neatturēties no Covid-19 testu veikšanas.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien mediju pārstāvjiem sacīja, ka arī jauni pasākumi Covid-19 ierobežošanai patlaban netiek plānoti.

Premjers uzsvēra, ka Covid-19 ir viltīga slimība, par kuru zinātnieki joprojām zina ļoti maz, tāpēc vienīgais veids, kā slimību ierobežot, ir ievērot distanci un mazgāt rokas.

Valdības vadītājs aicināja iedzīvotājus nopietni uztvert valstī noteiktos ierobežojumus, vienlaikus piebilstot, ka patlaban netiek plānoti jauni slimību ierobežojoši pasākumi.

Jau ziņots, ka kopš 13.marta Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Ministru kabinets aizvadītajā nedēļā pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 12.maijam.

Šajā laikā mācības notiek attālināti, bet ārtelpās ir aizliegts pulcēties vairāk par diviem cilvēkiem vai vienas mājsaimniecības locekļiem. Tāpat stingri nosacījumi jāievēro tirdzniecības vietām, tostarp, apmeklētājiem vienam starp otru ir jāievēro divu metru distance, savukārt tāda pat distance starp galdiņiem ir jānodrošina ēdināšanas vietās. Valdība noteikusi arī citus ierobežojošos pasākumus.

Jau ziņots, ka vairākas Eiropas valstis ir mīkstinājušas Covid-19 dēļ ieviestos ierobežojumus.

Tikmēr Latvijā pēdējā diennaktī Covid-19 noteikts vien diviem iedzīvotājiem, tādējādi kopējais inficēto skaits valstī sasniedzis 657, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Iepriekšējā diennaktī veikti 242 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, kamēr līdz šim kopumā veikti 29 018.

Skaidrojot sarukušo veikto testu un jaunatklāto gadījumu skaitu, veselības ministre mikorblogošanas vietnē "Twitter" norādīja, ka brīvdienās bija ārkārtīgi zema aktivitāte - "uz testiem nav pieteikušies ne no speciālajām grupām, kuras tiek testētas prioritāri, ne ģimenes ārsti sūtījuši cilvēkus testēties". "Šodien lēmām, ka testējamo grupās iekļausim arī tirdzniecības darbiniekus ar darba devējs nosūtījumu," vēstīja ministre.