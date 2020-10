Veselības ministre aicina visus būt piesardzīgiem, lai skolas iespējami ilgi varētu noturēt mācības klātienē

Vakardienas rekordlielais Covid-19 saslimušo skaits ir pamats būt vēl vairāk piesardzīgiem, lai skolas pēc iesējas ilgāk varētu noturēt mācības klātienē, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP), vēsta LETA.

"Lielais saslimušo skaits ir signāls sabiedrībai, ka Covid-19 nav izdomājums un tas ir, kā teiktu tautas valodā, ārkārtīgi lipīgs. Tikai kopīgiem spēkiem sadarbojoties, to varam ierobežot, jo saslimšanas gadījumu kopskaitu palielināja vairāki faktori, proti, viens no tiem bija tas, ka tika veikta plašāka testēšana, gan arī tas, ka atšķirībā no situācijas pavasarī skolas nav ciet un mācības turpinās klātienē, tādējādi palielinot iespējas inficēties," stāstīja ministre.

Tāpēc ir jāievēro drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai, lai skolas varētu pēc iespējas ilgāk noturēt mācības klātienē, lai gan ir skaidrs, ka izplatoties slimībai plašāk, nav izslēgta pāreja uz attālinātām mācībām visā Latvijā.

"Attālinātās mācības ir sitiens ģimenei ekonomiski, jo vecākiem jāpaliek mājās, viņi nevar strādāt un ekonomika nevar atkopties, turklāt tas ir stress, un arī vairo skolēnu nevienlīdzības riskus. Tāpēc lēmums par attālināto mācību ieviešanu visā Latvijā būs kā pēdējais solis, kas ir jāattālina pēc iespējas tālāk," sacīja ministre.

Jau ziņots, ka Covid-19 izplatības dēļ Daugavpilī un Kuldīgā līdz oktobra vidum ieviesīs ierobežojumus, tostarp pasākumos iekštelpās vienlaikus varēs uzturēties ne vairāk kā 500 cilvēku, bet sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa nevarēs atrasties vairāk par astoņiem apmeklētājiem, trešdien ārkārtas sēdē lēma Ministru kabinets.

Ministri atbalstīja grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Ar grozījumiem noteikts, ka Daugavpils pilsētā un Kuldīgas pilsētā līdz 14.oktobrim ir jānodrošina virkne drošības pasākumu.

Tostarp klātienē nenotiks amatiermākslas un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņu, sacensību un mēģinājumu norise). Personām būs jālieto mutes un deguna aizsegi, izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī publiskās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distancēšanos.

Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietās Kuldīgā un Daugavpilī darbu varēs sākt ne agrāk kā plkst.6 un beigt ne vēlāk kā plkst.24.

Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 95 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais diennaktī atklāto saslimšanas gadījumu skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 63 saslimušie inficējušies no iepriekš zināmiem infekcijas avotiem, četri inficējušies ārzemēs - Ukrainā, Krievijā un Austrijā, bet par 28 personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.