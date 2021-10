Vēl var pieteikties 16. Latvijas lielākā ķirbja čempionātam

“Maxima Latvija” aicina ķirbju audzēšanas entuziastus no Kurzemes piedalīties ikgadējā “Latvijas lielākā ķirbja čempionātā”. Uzvarētāji tiks noskaidroti 21. oktobrī, kad jau sešpadsmito reizi desmit brangākos Latvijas ķirbjus mērīs un svērs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, portālu "ReKurZeme" informē SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Ķirbjus konkursam var pieteikt līdz piektdienai, 15. oktobrim, plkst. 12.00, nosūtot ķirbja apkārtmēru gan horizontāli, gan vertikāli, kā arī dižogas atrašanās vietu un savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi info@maxima.lv ar norādi “Pieteikums konkursam “Latvijas lielākā ķirbja čempionāts”” vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80002020 (katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00).

Par iekļūšanu finālā visus pretendentus organizatori informēs personīgi līdz 15. oktobra vakaram. Šogad “Latvijas lielākā ķirbja čempionāts” notiks 21. oktobrī, pulksten. 11.00 kā ierasts Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.

Šogad kopā ar saimniecību “Ezerkauliņi” ir izveidota vēl viena konkursa kategorija tieši jaunajiem saimniekiem “Mazpulcēniem”, kuri savā starpā sacentīsies gan par “Skaistākā”, gan par “Smagākā” ķirbja nomināciju. “Mazpulcēni” savai kategorijai var pieteikties, rakstot uz mazpulki@inbox.lv.

Pērn kopumā tika pieteikti 27 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem Auces, Ādažu, Dobeles, Jaunpils, Krustpils, Kuldīgas, Nīcas, Skrundas un Ventspils, – un vērienīgāko dižogu izaudzēja Ingrīda Kuzmicka no Dobeles novada, ķirbim sasniedzot 312x270 cm apkārtmēru un 226,5 kg atzīmi. Latvijas lielākā ķirbja rekords šobrīd ir 574 kg un to 2018. gadā uzstādīja Luīzes Neimanes Kuldīgas novadā audzētais ķirbis.

*Pasākumu klātienē Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā iespējams apmeklēt tikai uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu, un personu apliecinošu dokumentu.

**Bērni no 12 gadu vecuma var papildus uzrādīt vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.